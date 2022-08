Mit einem Heimspiel gegen den TSV Sickte (grüne Trikots), aber ohne "echten" Neuzugang startet die SV Lauingen Bornum in die neue Bezirksliga-Saison. Die baldige Rückkehr von Kapitän Robin Rose (in Rot) nach Verletzungspause fühle sich aber wie ein Neuzugang an, sagt Trainer Marcel Schoolmann.