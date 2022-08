Königslutter. Über zwei Siege in ihren Altersklassen durften sich die Starter vom Triathlon Team Königslutter am Salzgittersee freuen.

Dave Carrington (von links), Katharina Braunsberger und Wolfram Scholz hatten Spaß am Salzgittersee – nicht nur wegen ihrer guten Ergebnisse.

Triathlon am Salzgittersee

Triathlon am Salzgittersee Braunsberger und Scholz holen Klassensiege

Der Veranstaltungskalender der Triathleten in der Region ist wieder um eine Attraktion reicher: Erstmals seit sechs Jahren wurde nun der Triathlon am Salzgittersee wieder ausgerichtet – mittendrin: drei Aktive vom Triathlon Team Königslutter.

Die Veranstaltung hatte sich großer Beliebtheit erfreut, bis sie im Jahr 2016 eingestellt wurde. Die erst vor Kurzem gegründete Sparte des SV Glück Auf Gebhardshagen ließ den Triathlon im und um den Salzgittersee nun wieder aufleben. Es sei ein sehr gelungener Neuanfang gewesen, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Zumal auch das Wetter mitspielte. Die Wassertemperatur lag bei angenehmen 22,5 Grad Celsius.

Zu den Athletinnen und Athleten, die sich den 750 Metern Schwimmen, 24 Kilometern auf dem Rad und 5 Kilometern Laufen stellte, gehörten Katharina Braunsberger, die in einer guten Zeit von 1:20:18 Stunden Schnellste der Altersklasse W40 wurde, und Wolfram Scholz. Auch er feierte mit 1:47:59 std den Sieg in seiner Klasse (M75). Komplettiert wurde das Königslutteraner Trio durch Dave Carrington, der in 1:36:09 std auf dem 21. Platz der M55 landete.

r.

