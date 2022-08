6:1! Türk Gücü Helmstedt lässt es erneut krachen

Zweites Heimspiel – zweiter Kantersieg! Die Bezirksliga-Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt deklassierten den SV Kralenriede mit 6:1 (3:0) und untermauerten damit die Tabellenführung in der Staffel 2.

Türk Gücü startet mit Aluminiumtreffern

Die Hausherren drückten von Beginn aufs Tempo, ließen den Kralenriedern keine Luft zum Durchschnaufen – und hatten Pech im Abschluss. Flanke Frederic Krecklow, Kopfball Onur Can Ada (2.): Pfosten! Freistoß Semih Kurtoglu (17.): Latte! „Wir hätten deutlich früher in Führung gehen können“, sagte Coach Fatih Özmezarci.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Doppelschlag von Bircan und Ada stellt Weichen in Richtung Kantersieg

So dauerte es bis zur 34. Minute, ehe sich die Überlegenheit erstmals auch in Zahlen ausdrückte: Nach einem Foul an Arne Ruff verwandelte Ilyas Bircan den fälligen Strafstoß souverän zum 1:0. Keine 120 Sekunden später klingelte es erneut im Kralenrieder Kasten: Wieder fand eine „wunderbare Flanke“ von Krecklow den Kopf von Ada, diesmal war der Ball drin. Und: Fünf Minuten vor der Pause machte Arne Ruff per Kopf nach einem Freistoß von Maurice Friehe mit dem 3:0 den Deckel bereits drauf.

Gestillt war der Torhunger der Helmstedter damit aber noch lange nicht. Bircan schloss ein Solo zum 4:0 (49.) ab, fünf Minuten später erhöhte Ada mit einem Schuss in den Winkel, nachdem ein Ruff-Kopfball an die Latte geklatscht war. Die Partie war längst entschieden, als Kralenriedes Imo Zimmermann (64.) Gelb-Rot sah und die Gäste durch einen Strafstoß (77.) verkürzten. Mehmet-Ali Tozlu (82.) machte dann nach einer sehenswerten Kombination über Masirullah Omarkhiel und Bircan noch das halbe Dutzend voll und stellte den 6:1-Endstand her.

Pflüger ist bei Türk Gücü Helmstedt ein Führungsspieler

„Das Spiel hätte noch höher für uns ausgehen können“, meinte Özmezarci, der seine Viererkette im Kollektiv lobte. „Mit Ausnahme vom Elfmeter haben wir nichts zugelassen. Die Abwehr stand sicher“, betonte Türk Gücüs Trainer. Die beiden Außenverteidiger Maurice Friehe und Frederic Krecklow sammelten „Scorerpunkte“ als Vorbereiter. Und Jawid Haidari und Neuzugang Daniel Pflüger machten das Zentrum dicht. „Daniel Pflüger hat bei uns längst eine Rolle als Führungsspieler übernommen“, sagte Özmezarci in Richtung des 28-jährigen Innenverteidigers, der von Eintracht Braunschweig II an die Kantstraße gewechselt war.

Tore: 1:0 Bircan (34., FE), 2:0 Ada (36.), 3:0 Ruff (40.), 4:0 Bircan (49.), 5:0 Ada (54.), 5:1 Schröter (77., FE), 6:1 Tozlu (82.).

Gelb-Rot: Imo Zimmermann (64., SV Kralenriede).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de