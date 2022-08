Lauingen Bornum macht es „unnötig spannend“ – siegt aber 2:1

Auf dem Weg zum ersten Saisonsieg: Die SV Lauingen Bornum (in Rot-Weiß) bezwang Arminia Vöhrum mit 2:1.

Aller guten Dinge waren drei für die SV Lauingen Bornum! Im dritten Anlauf hat’s geklappt, und die Bezirksliga-Fußballer von Coach Marcel Schoolmann haben die ersten drei Saisonzähler in der Staffel 2 eingefahren. Gegen den lange Zeit in Unterzahl agierenden TSV Arminia Vöhrum feierten die Gastgeber einen wichtigen 2:1 (0:0)-Heimsieg.

„0 Punkte nach drei Spielen, das wäre schon ein Fehlstart gewesen. Der Sieg war psychologisch wichtig für uns“, meinte Schoolmann, der am Ende noch um den „Dreier“ bangen musste. „Wir haben es unnötig spannend gemacht, uns auf einen Schlagabtausch eingelassen. Da hat einfach die Cleverness gefehlt“, betonte der SV-Coach, dessen Elf in der Schlussviertelstunde die Spielkontrolle hergab. Unverständlich, denn zu diesem Zeitpunkt lagen seine Schützlinge mit 2:0 in Führung und agierten obendrein mit einem Mann mehr.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Spilker trifft doppelt – und damit häufiger als in der Vorsaison

Bis zur ersten Trinkpause hatten sich beide Mannschaften neutralisiert. „Dann sind wir aber besser ins Spiel gekommen. Wir müssen auf jeden Fall mit einer Führung in die Pause gehen“, berichtete Schoolmann und dachte an die beiden Großchancen, die Bernd Mittendorf und Raphael-Aaron Spilker in Durchgang 1 ausließen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Vöhrums Lucas-Julius Lange (27.) wegen einer Notbremse gegen Dennis Evers bereits die rote Karte gesehen.

Die zweite Halbzeit lief dann zunächst ganz nach dem Geschmack der Gastgeber: Spilker traf nach rund einer Stunde zur 1:0-Führung und erhöhte nur neun Minuten später. „Das zweite Tor war gut rausgespielt“, freute sich Schoolmann und fügte hinzu: „Damit hat Raphael nun in einem Spiel mehr Tore erzielt als in der gesamten letzten Saison. Aber das hat er sich auch erarbeitet.“

Und Spilker hätte sogar einen lupenreinen Hattrick schnüren können, ließ aber den Hochkaräter liegen. „Wir haben drei Riesenchancen zum 3:0 gehabt“, haderte der Coach der SV, der deshalb letztlich noch zittern musste. Denn Vöhrum verkürzte nach einer Standardsituation auf 1:2 – und hatte sogar noch den Ausgleich auf dem Fuß, doch der Pfosten rettete für die Hausherren.

Tore: 1:0, 2:0 Spilker (59., 68.), 2:1 Janke (84.).

Rote Karte: Lange (27., Vöhrum) wegen Notbremse.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de