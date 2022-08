11:0! TSV Barmke beim Pokalauftakt kaum gefordert

„Wenn wir ein gutes Spiel zeigten, wäre ich auch mit einem 1:0 zufrieden. Hauptsache, wir kommen weiter“, hatte Trainer Marcel Kirchhoff vor dem ersten Pflichtspiel seiner Barmker Fußballerinnen als Regionalligist, der Erstrundenpartie im Niedersachsenpokal beim Oberliga-Aufsteiger SV Harderberg gesagt. Seine Mannschaft lieferte ihm aber eine gute Leistung und ein gutes Ergebnis. Mit einem mühelosen 11:0 (3:0)-Erfolg zog der TSV Barmke in die nächste Runde ein.

TSV Barmke lässt einige Gelegenheiten aus

Die Kräfteverhältnisse waren so deutlich wie das Ergebnis – eigentlich sogar noch deutlicher, denn „wir hätten nach zehn Minuten schon mit 3:0 führen können, waren aber vor dem Tor nicht clever genug“, erklärte Kirchhoff. Das sei der einzige echte Kritikpunkt des Spiels gewesen, der aber in der Regionalliga entscheidend werden könnte. „Wenn wir uns entscheiden, eine

80-Prozent-Chance abzuschließen, anstatt mit einem Querpass für eine 100-Prozent-Chance zu sorgen, dann muss der Ball auch drin sein. Solche Gelegenheiten auszulassen, dürfen wir uns in den Punktspielen nicht erlauben“, führte Barmkes Trainer weiter aus.

Martina Müller öffnet die Räume für ihre Mitspielerinnen

Die Gastgeberinnen versuchten zwar, auf ihrem, so Kirchhoff, „ex­trem kleinen Kunstrasenplatz“ die Räume eng zu machen, waren aber in vielen Situationen schlichtweg überfordert. Häufig ließ sich Martina Müller aus dem Sturmzentrum nur kurz ins Mittelfeld fallen, um so die Verteidigerinnen Harderbergs herauszulocken und Räume für ihre Mitspielerinnen zu eröffnen. „Die Lücken dann auch sofort zu erkennen und die Abwehr so zu überspielen, das haben wir wirklich sehr gut gemacht“, lobte der TSV-Coach.

Allein zwischen der 50. und der 60. Minute erzielten die Barmkerinnen sechs Treffer – oft in Eins-gegen-Eins-Situationen mit der SV-Torhüterin oder gar aufs leere Tor. Positive Randnotiz: Nach ihrem vierten Treffer der Partie konnte Kirchhoff Martina Müller schonen – und die für sie eingewechselte Lara Kositzki trug sich ebenfalls noch in die Torschützenliste ein.

Im Achtelfinale (11. Dezember) empfangen die Barmkerinnen entweder ihren Aufstiegsspielgegner SV TiMoNo oder den Regionalligisten VfL Jesteburg.

TSV: Tauer – A. Müller (61. Pribyl), Peth, Wohlfahrt, Gummert – Spelly, Runge, Stenzel (52. Reckewell) – Reichpietsch, M. Müller (66. Kositzki), Bartel.

Tore:0.1, 0:2, 0:7, 0:10 M. Müller (24., 36., 58., 66.), 0:3 Stenzel (45.+1), 0:4 Wohlfahrt (50.), 0:5 Runge (52.), 0:6, 0:8 Spelly (53., 59.), 0:9 Gummert (60.), 0:11 Kositzki (73.).

