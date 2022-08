Neuling Sundern fordert zum Start Vizemeister Schöningen II

Freitagabend. 18 Uhr. Sportwoche in Glentorf. Die Saison in der Fußball-Kreisliga wird in diesem Jahr in einem besonderen Rahmen eröffnet. „Wir hoffen natürlich, dass richtig was los sein wird. Wir sind jedenfalls heiß auf das Spiel“, sagt Fabian Döhrmann, Trainer der SG Sundern, vor der Begegnung mit der FSV Schöningen II.

Für Aufsteiger Sundern hätte es gewiss angenehmere und einfachere Gegner zum Auftakt gegeben, „aber wir haben in der vergangenen Saison und am Sonntag jeweils im Pokal gegen Schöningen gespielt und sind beide Male nicht untergegangen“, sagt Döhrmann mit Blick auf die 0:2- und die 1:3-Niederlage. Das schüre die Hoffnung, „dass uns vielleicht eine kleine oder sogar eine große Überraschung gelingen kann.

Wir wissen aber, dass wir dafür einen Sahnetag brauchen und die FSV einen schlechten Tag erwischen muss.“ Für einen Punkt würde er sofort unterschreiben, da für die SG jeder Zähler auf dem Weg zum Klassenerhalt wichtig sein kann. Allerdings fallen gerade jetzt noch mal einige Spieler aus, darunter Aaron Gabriel, der beim Pokalspiel in Barmke einen Schienbeinbruch erlitten hat.

Die Gäste gehen als Zweiter der Vorsaison natürlich mit anderen Ansprüchen in die Spielzeit. „Wir wollen wieder um den Aufstieg mitspielen“, stellt Spielertrainer Christopher Peine klar, der laut eigener Aussage eine gute Mischung aus einigen erfahrenen und jungen Spielern mit Potenzial beisammen hat. Zwar verlief die Vorbereitung aufgrund mehrerer Corona-Fälle mit längeren Nachwirkungen sowie verletzter Spieler nicht ganz nach Plan.

„Wir machen uns hinsichtlich unserer Ziele aber auch nicht schlechter als wir sind. Bei uns herrscht ein gutes Miteinander. Das Fundament, um unter regulären Bedingungen den Aufstieg anzupeilen, ist da“, sagt Peine, der in Glentorf „den perfekten Rahmen für ein Saisoneröffnungsspiel“ erwartet.

