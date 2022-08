Sportler des RFV Königslutter holen zahlreiche Schleifen

Zweimal Bronze, sechsmal Silber und eine goldene Schleife holten die Reiterinnen des RFV Königslutter bei Turnieren in Wolfenbüttel-Halchter und Uetze-Katensen.

Bei den Wettkämpfen in Halchter nahm Tilda Tesche in der Führzügelklasse teil. Mit der Wertnote 7,8 erreichte sie Platz 2. Emmi Beese landete mit Carina im Dressurreiterwettbewerb auf Platz 7 (6,9). Im Springreiterwettbewerb holte sie zudem Bronze (7,2). In der kombinierten Prüfung durfte sich Beese sogar über Silber freuen.

Ebenfalls Bronze bekam Sophie Papel auf D-Day. In der A*-Dressur erhielt sie die Wertnote 7,2. Noch besser lief es für Laura Lehmann: Auf ihrem Halfinger Boras sicherte sie sich in der gleichen Prüfung Silber (7,5). In der A**-Dressur durfte sich auch Jessica Tesche auf Bon Batavio über Silber freuen (7,5). Gleich zwei gute Platzierungen erreichte zudem Lena Drebenstedt: Mit Descara de Luxe wurde sie Zweite in der M*-Dressur (67,273) und Erste in der M**-Dressur (68,49).

In Uetze-Katensen ging außerdem Louisa Zeddies mit Troebadour im Schritt-Trab-Galopp-Wettbewerb an den Start. Sie landeten auf Platz 2 mit einer Wertnote 7,1.

