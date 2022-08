Turnier des RFV Helmstedt lockt zahlreiche Zuschauer

Großer Andrang beim Reit- und Fahrverein Helmstedt: Der RFV veranstaltete auf der heimischen Reitanlage Dressur- und Springwettkämpfe. Zahlreiche Zuschauer sahen sich die spannenden Wettkämpfe an, die Helmstedter zogen nach der Veranstaltung ein positives Fazit.

138 Nennungen in der Dressur am Samstag und 128 beim Springen am Sonntag, es war so einiges los beim RFV. „Insgesamt sind wir total zufrieden, und wir freuen uns, dass wir endlich wieder eine Veranstaltung ausrichten konnten“, erzählte die sichtlich zufriedene Helmstedter Pressewartin Annika Uter. „Wir haben durchweg positives Feedback bekommen.“ Schnell war den Helmstedtern klar, dass sie das Event auch im nächsten Jahr wieder stattfinden lassen wollen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Während das Wetter am vergangenen Samstag dafür gesorgt hatte, dass der ein oder andere dem Event doch noch fern blieb, sah es am Sonntag ganz anders aus. „Der Wettergott ist scheinbar Springreiter“, scherzte Uter. Das gute Wetter lockte zahlreiche Zuschauer, „es waren bestimmt doppelt so viele wie am Samstag da“.

Auch aus sportlicher Sicht waren die Turniere für die Helmstedter ein voller Erfolg. Zahlreiche Titel und Podestplatzierungen blieben im Kreis. So holten mit Nina Hermecke (Dressurprüfung Klasse A*), Sinja Liebermann (Dressurprüfung Klasse A**, beide RFV Helmstedt), Lilli Aline Schroeder (Dressurprüfung Klasse L*) und Mareika Hochgrebe (Dressur-Wettbewerb, beide RFV Königslutter) gleich vier Reiterinnen aus dem Kreis den ersten Platz in der Dressur. Zudem durfte auch Mia Kluge (RFV Helmstedt) jubeln. Sie gewann den Springwettbewerb mit steigenden Anforderungen.

Die Ergebnisse auf einen Blick:

Dressurprüfung Klasse A*

1. Nina Hermecke auf Dynamic (RFV Helmstedt; Wertnote 8,2)

2. Johanna Schrobback auf Anna Amalia (RFV Helmstedt; 8,0)

3. Julia Dössing auf Fideldei (PSV Pferdefreunde Weyhausen; 7,6)

Dressurprüfung Klasse A**

1. Sinja Liebermann auf Der Leopold (RFV Helmstedt; 8,0)

2. Marie von Davuer auf Tasja (RFV Zobbenitz; 7,9)

3. Tia Angelina Leimberg auf Little Lancer (RFV Ausleben; 7,8)

Dressurprüfung Klasse L*

1. Lilli Aline Schroeder auf Dynamic (RFV Königslutter; 8,4)

2. Maya Simon auf Djazeera (RV Vorsfelde; 8,0)

3. Lisa Osbelt auf Que Bellisima (RFV Königslutter; 7,7)

Dressurreiter-Wettbewerb

1. Mila Welkener auf Flo (RFV Cremlingen; 8,2)

2. Melissa Schwindack auf Gallina (RV Ziepel; 8,0)

3. Anna Pohl auf Surprise (RFV Helmstedt; 7,7)

Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp

1. Melissa Schwindack auf Gallina (RV Ziepel; 8,2)

2. Katja Hagemann auf Surprise (RFV Helmstedt; 8,0)

3. Lucy Lomme auf Elbdira (RFV Helmstedt; 7,8)

Dressur-Wettbewerb

1. Mareike Hochgrebe auf Cera (RFV Königslutter; 7,5)

2. Anne Stecher auf Grandessa (RG Elm; 7,2)

3. Sabine Sojka auf Fenja (PSV Pferdefreunde Weyhausen; 7,0)

Stilspringprüfung Klasse A*

1. Alina Schwindack auf Amadeus (RV Ziepel; 8,0)

2. Gesa Weihe auf Cassacantina (RG Elm-Heeseberg; 7,7)

3. Ziva Behrens auf Feruna (RFV Oschersleben/Bode; 7,6)

Springwettbewerb mit steigenden Anforderungen

1. Mia Kluge auf Casper (RFV Helmstedt; 40,76 Sekunden)

2. Sabrina Voigt auf Waltraut (RFV Helmstedt; 42,13)

3. Pauline Senst auf AMD All Together Now (RFV Colbitz; 42,81)

Springwettbewerb mit steigenden Anforderungen Klasse A**

1. Jennifer Christine Birkholz auf Cafissimo (RV Liebenburg; 47,65)

2. Susan Ringel auf Come To Me (RFV Miesterhorst; 48,08)

3. Ziva Behrens auf Alesandro (RFV Oschersleben/Bode; 49,28)

Springreiter-Wettbewerb

1. Melissa Schwindack auf Amadeus (RV Ziepel; Wertnote 7,7)

2. Emmi Luisa Beese auf Groeze’s D-Day (RFV Königslutter; 7,5)

3. Emmi Luisa Beese auf Carinna Suhletal (RFV Königslutter; 7,4)

Stilspring-Wettbewerb

1. Pauline Senst auf AMD All Together Now (RFV Colbitz; 8,2)

2. Anna Kahlert auf Stella (RV Schlanstedt; 8,0)

3. Mia Kluge auf Casper (RFV Helmstedt; 7,8)

Springprüfung Klasse L

1. Ziva Behrens auf Alesandro (Oschersl./Bode; 61,6 Sek; 0 Fehler)

2. Wencke Seidel auf Asteric (RFV Helmstedt; 51,18; 4)

3. Colien Sulfrian auf Charles Owen (RFV Helmstedt; 57,27; 4)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de