4:2! Heeseberg gewinnt trotz Schwächephase gegen Acosta II

Sollingen. Beim Stand von 3:0 bekommen die Heeseberger zwei Gegentreffer, kriegen im Anschluss aber wieder die Kurve und feiern den zweiten Sieg in Folge.

Zweiter Sieg in Folge: Danny Kaletta (am Ball) und Heeseberg gewannen gegen den BSC Acosta II mit 4:2.

Eine unaufmerksame Phase kostete fast den Sieg, doch am Ende ging alles gut: Die Bezirksliga-Fußballer des FC Heeseberg führten im Nachholspiel gegen den BSC Acosta II bereits mit 3:0, ließen den Gegner dann aber noch einmal rankommen. Am Ende setzten sich die Heeseberger jedoch mit 4:2 (2:0) durch und feierten somit den zweiten Sieg in Folge.

Die Gastgeber erwischten den deutlich besseren Start. Keine vier Minuten waren gespielt, da netzte Florian Naumann bereits zur Führung ein. „Wir haben richtig gut angefangen“, fand auch FC-Coach Michael Grahe, der dann aber kritisch anmerkte: „In der Folge haben wir ein wenig den Faden verloren, das Spiel plätscherte etwas vor sich hin.“ Erst nach einer guten halben Stunde fand Heeseberg wieder zu seinem Spiel zurück, Marvin Kote erhöhte auf 2:0 (33. Minute). Kurz nach dem Seitenwechsel traf Naumann sogar erneut (54.). Die Partie war damit entschieden – dachte zumindest der FC.

Grahe sieht bei seinen Heesebergern noch Luft nach oben

„Wir waren nach dem 3:0 einfach zu nachlässig“, haderte Grahe mit seinen Jungs. Philipp Voigtländer (61.) und Tim Luplow (67.) waren nach Standardsituationen per Kopf zur Stelle, und plötzlich führten die Gastgeber nur noch mit einem Tor. „Die Standardgegentore waren vermeidbar, wir müssen enger an den Leuten dran sein, dann kassieren wir die beiden Tore auch nicht“, stellte Grahe klar. „Wir müssen lernen, über die 90 Minuten da zu sein, und dürfen uns keine Pausen im Spiel erlauben.“

Nach dem Anschlusstreffer rissen sich die FC-Akteure jedoch wieder zusammen, der eingewechselte Alexander Schrader traf in der Schlussphase zum 4:2 – nun war die Partie wirklich entschieden und Heeseberg triumphierte zum zweiten Mal in Folge. „Wir haben auf jeden Fall noch Luft nach oben“, resümierte Grahe. „Aber phasenweise sah es von uns auch schon echt gut aus. Der Sieg ist verdient.“

Tore: 1:0 Naumann (4.), 2:0 Kote (33.), 3:0 Naumann (54.), 3:1 Voigtländer (61.), 3:2 Luplow (67.), 4:2 Schrader (86.).

wit

