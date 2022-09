Einen Punkt würde Schöningens Coach Breves unterschreiben

Ab in den Norden…! Früh Aufstehen ist am Sonntag angesagt für die Oberliga-Fußballer der FSV Schöningen. Die Mannschaft von Trainer Bastian Breves trifft sich bereits morgens um 8 Uhr und wird sich später auf den Weg in den Landkreis Stade machen. Dort steigt von 15 Uhr an das Aufsteigerduell beim sieglosen Schlusslicht SV Ahlerstedt/Ottendorf.

„Das ist schon eine Anstrengung für Amateurfußballer. Die Anreise ist ähnlich wie nach Heeslingen“, verdeutlicht Breves, der seine Schützlinge wie gewohnt am Samstagmorgen zum Abschlusstraining im Elmstadion bitten wird. Das liegt im Übrigen satte 242 Kilometer entfernt von der Spielstätte in Ahlerstedt am Sonntag…

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bremer, Wahlig und Ademeit stehen Schöningen nicht zur Verfügung

„Es ist ein Spiel, das man nicht verlieren will. Die Serie soll halten – einen Punkt würde ich heute unterschreiben“, erklärt der FSV-Coach nach zwei Siegen und liefert den Grund dafür gleich nach, warum er im Vorfeld schon mit einem Remis zufrieden wäre: „Drei Spieler aus der Startelf der Vorwoche brechen uns weg.“ Nils Bremer fällt mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel rund sechs Wochen aus. Nathan-Rafael Wahlig muss krankheitsbedingt pausieren, Jan Ademeit ist auf einer Hochzeit.

Auf der einen Seite ist es schade für den Trainer, dass er seine Erfolgself vom 1:0-Sieg in Pattensen umbauen muss. Auf der anderen Seite sei er „gespannt“, ob diejenigen, die mehr Einsatzzeiten fordern, nun auch liefern und „ihre Qualitäten“ im Spiel zeigen. „Wir haben einen 26-Mann-Kader und eine super Trainingsbeteiligung“, hebt Breves hervor.

Und das nötige Selbstvertrauen haben die Schöninger auch, um die Aufgabe beim Schlusslicht „mutig und offensiv“ anzugehen. „Wir werden da schon das Spielgeschehen bestimmen“, legt sich der FSV-Coach fest, der sich das „eine oder andere Video“ über den Gastgeber bereits angeschaut hat. „Vorne sind die Ahlerstedter nicht so stark besetzt. Da haben sie nicht die Wucht und Durchschlagskraft“, sagt Breves und verweist auf die mickrigen drei Treffer, die der SV bislang gelungen sind. Doch das Ahlerstedter 1:1-Remis gegen Spelle sollte Warnung genug sein.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de