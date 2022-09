1:1 im Kreisduell zwischen Heeseberg und Lauingen Bornum

Es war angerichtet in Ingeleben. 100 Jahre SV Ingeleben. Es wurde gefeiert am Samstag. Aus dem Festzelt neben den Sportplatz wummerten die Bässe, der DJ stimmte seinen Soundcheck an. Draußen ging es weniger stimmungsvoll zu. Auf dem knochentrockenen Rasenplatz trafen Gastgeber FC Heeseberg und die SV Lauingen Bornum im Kreisduell der Bezirksliga 2 aufeinander – und boten 90 Minuten lang schwer verdauliche Fußball-Kost.

Beide Teams trennten sich 1:1 (0:1). „Das Remis ist zu wenig für uns“, befand FC-Coach Michael Grahe, während Gästetrainer Marcel Schoolmann konstatierte: „Für uns war das Ergebnis das Beste am Spiel.“ In der Tat: Für die SV durfte es nach der Partie nur eine Reaktion geben – Mund abputzen und erst einmal nicht über die 90 vorangegangenen Minuten sprechen. Lauingen Bornum lieferte einen nur selten Bezirksliga-tauglichen Auftritt ab. Die Mannschaft nahm auch deshalb keine Zweikämpfe an, weil die SV-Akteure stets einen Schritt zu spät waren. Schoolmann hatte nach dem Spiel – mit sichtbarem Augenzwinkern – eine Erklärung parat. „In Lauingen wurde am Freitag Sportwoche gefeiert. Für einige meiner Jungs war es wohl eine längere Nacht.“

Trotz mangelnder Spitzigkeit führten die Gäste zur Pause. Heeseberg hatte die Chancen – vor der Pause waren es drei Hochkaräter –, die SV traf vom Punkt. Dennis Evers ließ Heesebergs Schlussmann Luc Hölemann keine Abwehrchance – das 0:1 (21. Minute).

In Durchgang 2 legte Heeseberg den Turbo ein – ohne indes spielerische Kreativität zu entwickeln. Von hinten schob Niklas Wikert unermüdlich an, im Zentrum lauerte Alexander Schrader auf die oft hoch und weit nach vorne getretenen Bälle. Den Abschlüssen des FC fehlte jedoch jegliche Feinjustierung. Mehrfach landeten die Bälle auf dem Dach des hinter dem SV-Gehäuse aufgebauten Festzeltes.

Nur einmal durften die Blau-Gelben jubeln. Julian Hieske zirkelte eine Ecke punktgenau auf Schrader, gegen dessen wuchtigen Kopfball zum 1:1 (64.) SV-Keeper Patrick Martinetz keine Abwehrchance besaß. Ein Tor, das zu dem an diesem Tag von den Heesebergern angebotenen Fußball „Marke einfach“ passte. „Kämpferisch war unser Auftritt okay“, befand Grahe. „Spielerisch war er kein Sahnestück.“

Lauingen Bornum beschränkte sich in der Schlussphase auf die Aufräumarbeiten vor und im eigenen Strafraum. „Leider haben wir mehr reagiert statt zu agieren“, sagte Schoolmann. Und doch hätte es fast noch zum SV-Sieg gereicht. Routinier Bernd Mittendorf bekam den Ball in der 90. Minuten maßgerecht auf den Schlappen, verzog jedoch.

Tore: 0:1 Dennis Evers (21./FE), 1:1 Schrader (64.).

