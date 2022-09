FSV Schöningen III behält im Derby gegen TVB die Oberhand

Ein halbes Jahr lang stand er nicht zwischen den Pfosten. Im Derby der 1. Fußball-Kreisklasse zwischen der TVB Schöningen und der FSV Schöningen III gab FSV-Keeper Niklas Eppert ein beeindruckendes Comeback und hatte großen Anteil daran, dass die FSV mit 3:1 als Sieger vom TVB-Platz gegangen ist.

Niklas Eppert hat das Torwartspiel nicht verlernt

TVB Schöningen – FSV Schöningen III 1:3 (0:3). Tore: 0:1 Socola (3.), 0:2 Strauss (34.), 0:3 Abdulrahman (37.), 1:3 Köppe (84.).

„Das war die beste erste Halbzeit, die ich von uns bisher gesehen habe. Taktisch und von der Einsatzbereitschaft her war das absolut top. Wir haben den Gegner gar nicht zur Entfaltung kommen lassen“, lobte FSV-Coach Sven Krausmann nach dem Derby-Sieg. Dabei hatte er vor dem Spiel bewusst auf eine Ansprache verzichtet. „Die Jungs wussten, worum es geht und haben alles alleine geregelt.“

Mitte der zweiten Halbzeit „wurde die TVB etwas stärker", wie Coach Krausmann berichtete. Allerdings konnte er sich auf seinen Schlussmann Niklas Eppert verlassen. „Keine Ahnung, wie er den einen Fallrückzieher noch aus der Ecke gefischt hat“, war Krausmann nicht nur wegen dieser Glanztat von der Leistung seines Keepers begeistert. Dabei war es doch das erste Spiel seit März für Eppert. „Und er hat auch seitdem bisher nur zwei Mal trainiert“, ergänzte Krausmann. Es gibt Dinge, die verlernt man einfach nicht. Das Torwartspiel gehört in diesem Fall bei Eppert wohl dazu.

FC Nordkreis II – MTV Sunstedt 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Duhm (32.), 1:1 Schulz (54.), 2:1 Krol (70.), 2:2 Lunkewitz (74./).

Bereits am Freitagabend wurde diese Partie ausgetragen. Die FCN-Reserve wähnte sich schon auf der Siegerstraße, nachdem Lutz Krol in der 70. Minute zur 2:1-Führung getroffen hatte. Sunstedt schlug noch einmal zurück und glich durch Steve Lunkewitz nur vier Minuten später per Strafstoß aus, sodass beide am Ende einen Zähler holten.

FC Heeseberg II – SV Lauingen Bornum II 2:4 (1:2). Tore: 1:0 Kuntze (25.), 1:1 Schnur (37.), 1:2 Hädelt (45.+2), 1:3 Hädelt (48.), 1:4 Lumpe (50.), 2:4 Heiland (59.).

SpVg Süpplingen – STV Holzland 6:1 (3:1). Tore: 1:0 Poppek (27.), 2:0 Osmani (30.), 2:1 Witt (32.), 3:1 Völke (45.), 4:1 Abu Tauq (73.), 5:1 Hamburg (76.), 6:1 Berisha (89.).

SG Lapautal – FC Türk Gücü Helmstedt II 2:6. Tore: nicht gemeldet.

SG Offleben/Büddenstedt – FC Schunter II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Krähe (45.+2), 1:1 Eisold (54.).

