Heesebergs doppelter Einsatz endet mit gerechter Nullnummer

Nur rund 40 Stunden hatten die Bezirksliga-Fußballer des FC Heeseberg Zeit, sich von der Aufholjagd im Nachholspiel am Freitagabend beim MTV Hondelage (3:3) zu erholen, bevor sie am Sonntag in Söllingen gegen den FC Rautheim ranmussten. Vor rund 180 Zuschauern endete die Partie mit einem torlosen Unentschieden.

Dabei fanden die Hausherren gut in die Partie: Schon nach fünf Minuten setzte Nico Böhm mit seinem Flachschuss, der nur knapp am Pfosten vorbeizischte, eine erste Duftmarke. Alles schien für die Gastgeber zu laufen, denn nur eine Minute später klatschte ein Gewaltschuss von Florian Naumann ans Aluminium, und den Nachschuss von FC-Torjäger Alexander Schrader wehrte Rautheims Keeper Marc Meinert mit einer tollen Reaktion gerade noch über den Kasten ab.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Viele Chancen, kein Ertrag bei FC Heeseberg

Aber die Truppe von FCR-Trainer Karsten Schubert (früher Trainer bei der SV Lauingen Bornum) zeigte sich unbeeindruckt und versuchte über Konter zum Torerfolg zu kommen. So verfehlten Max Seikowski (28.) und Ole Werner (30.) mit ihren Schüssen aus spitzem Winkel das Tor nur knapp.

Nun war aber der heimische FC wieder dran: Zwei Minuten später war Julian Hieske auf der rechten Seite durchgebrochen und schloss mit einem fulminanten Schuss ab, der allerdings hoch drüber ging. Das Ärgerliche dabei war, dass er in der Mitte den am Elfmeterpunkt lauernden und völlig ungedeckten Florian Naumann übersehen hatte. Eine Minute vor dem Pausenpfiff legte Alexander Schrader per Kopfball für Julian Hieske auf, doch dessen Schuss landete genau in den Armen des gegnerischen Keepers – es blieb so beim 0:0.

Beide Trainer können mit dem Unentschieden leben

Hatten die Hausherren in Durchgang 1 noch Vorteile, so hatten die Gäste nach dem Wechsel mehr Spielanteile und auch die besseren Gelegenheiten. In der 50. Minute vergab Rautheims Marwin Heyland eine Riesenmöglichkeit, und kurz darauf entschärfte FCH-Keeper Luc Hölemann einen Distanzschuss erst im Nachfassen. Und dann war Marlon Mock plötzlich frei im Strafraum, hatte allerdings mit seinem Volley aus fünf Metern viel Pech. Die beste Chance zur Heeseberger Führung vereitelte Björn Salgmann, als er den Ball auf der Torlinie aus der Gefahrenzone köpfte (77.).

So blieb es beim insgesamt gerechten torlosen Unentschieden. Beide Trainer waren sich am Ende darüber einig, dass das Ergebnis völlig in Ordnung ginge und dass beide gut damit leben könnten.

Tore: Fehlanzeige.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de