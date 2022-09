30:29 – die HG Elm legt eine Punktlandung hin

Mit einem mühsamen Heimerfolg eröffnete der HSV Warberg/Lelm II seine Saison in der Handball-Landesliga Süd. Der Aufsteiger setzte sich knapp gegen die HSG Plesse-Hardenberg II durch. Ein starker Schlussspurt bescherte Verbandsliga-Absteiger HG Elm einen etwas schmeichelhaften 30:29-Sieg gegen den MTV Groß Lafferde II.

HSV Warberg/Lelm II – HSG Plesse-Hardenberg II 18:16 (10:7). Der Erfolg der Warberger Oberliga-Reserve fiel, gemessen an den Zahlen, knapp aus. Die Kräfteverhältnisse auf dem Parkett waren indes deutlich zugunsten des HSV verteilt. 13 Minuten vor dem Ende führten die Hausherren bereits mit 18:10, stellten dann aber das Torewerfen ein. „Das 18:10 war zu diesem Zeitpunkt ein Witz“, sagte HSV-Trainer Heiko Böhm. „Wir hätten schon mit sieben, acht Toren deutlicher führen müssen.“

Taten die Gastgeber aber nicht, denn in puncto Chancenverwertung lag bei ihnen einiges im Argen. „Wir haben acht Tempogegenstöße vergeben – mal den Ball verprellt, mal daneben geworfen, mal Latte, Pfosten oder den gegnerischen Torhüter getroffen“, sagte Böhm. „Es war ein Festival der Fahrkarten.“

Nach wackligem Start (0:4, 9. Minute) dominierte der HSV II minutenlang bis zum 8:4 (23.) und blieb auch in der zweiten Hälfte dominant. Über 16:7 (41.) ging es weiter bis zu Tim Matschullas Treffer zum 18:10 – der letzte der HSV-Reserve in dieser Partie.

Böhm bewertete den Auftaktsieg nicht über: „Wir freuen uns über die zwei Punkte, halten aber den Ball flach. Grundsätzlich müssen wir uns künftig für unsere gute Abwehrleistung im Angriff mehr belohnen.“

HSV II: Schenke, Kroll – Feiler, Feller, Pfützenreuter, Rosenblatt 2, Rustenbach 1, Matschulla 2, Boese 1, Pissarczyk 5, Wawryk 3, Müller 4, Karwacki.

HG Elm – MTV Groß Lafferde II 30:29 (12:12). Das war eine Punktlandung! In letzter Minute bescherte der HG ein Treffer von Jan-Hendrik Vahldiek den knappen 30:29-Erfolg zum Saisonauftakt. Es war der 13. Treffer des Torjägers, der aufgrund beruflicher Belastung seit mehreren Wochen ohne Training ist. Vier Minuten zuvor deutete noch wenig auf ein Happy End für die HG hin, denn Groß Lafferdes Verbandsliga-Reserve lag mit 29:26 vorne.

„Wir haben in den letzten Minuten auf offene Manndeckung umgestellt und uns so noch mehrfach den Ballbesitz erobert“, berichtete HG-Trainer Andreas Simon. Tor um Tor arbeitete sich die HG heran. Erst Vahldiek, dann Gerrit Gerloff, schließlich Lars Albrecht mit Mut und Wucht – schon stand es 29:29. Noch einmal formierten sich die Elm-Handballer stabil in der Deckung, fingen Groß Lafferdes Angriff ab und starteten jenen Angriff, den Vahldiek mit dem 30. HG-Tor zum Zittersieg veredelte.

HG Elm: Rokitta, Meske – Jan-Hendrik Vahldiek 13, Kai Vahldiek 2, Gerloff 7, Kaufmann, Albrecht 2, Maack 2, Müller, Adolph, Scheller 3, Liebelt 1, Wunderling, Deupert.

