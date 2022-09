3 aus 3 – HSV Warberg/Lelm II peilt die Optimalausbeute an

Wohin führt der Weg der HG Elm in der Handball-Landesliga? Der personelle Aderlass nach dem Verbandsliga-Abstieg war immens. Neu-Trainer Andreas Simon nimmt sich der Neuausrichtung an. Am Samstag geht’s am 3. Spieltag zu Hause gegen die HSG Plesse-Hardenberg II. Ganz anders die Lage beim HSV Warberg/Lelm II: Der Aufsteiger gewann seine ersten beiden Partien und ist auch am Freitagabend gegen die HSG Bad Harzburg/Vienenburg favorisiert. Der VfL Lehre, fehlgestartet in Edemissen, will gegen Zweidorf/Bortfeld die ersten Punkte einfahren.

Landesliga Süd

HSV Warberg/Lelm II – HSG Bad Harzburg/Vienenburg (Freitag, 19.30 Uhr, Süpplingen). Zwei Spiele, zwei Siege. Aufsteiger Warberg/Lelm II ist furios in die Saison gestartet. Vor allem die Abwehr des HSV steht: Nur 16 Gegentore gegen Plesse II, 19 beim MTV Geismar – diese Zwischenbilanz des Neulings kann sich sehen lassen.

Defensive der HSV Warberg/Lelm II sollte sich gegen Gäste aus dem Harz durchsetzen

Gegen die von vielen als Abstiegskandidat gehandelte HSG Bad Harzburg/Vienenburg – die Gäste vom nördlichen Harzrand stehen nach zwei Spieltagen am Tabellenende – sollte sich die Defensivstärke der Warberger erneut durchsetzen. Sollten sich die Hausherren auch in der Offensive in der einen oder anderen Situation cleverer anstellen, dann dürfte dem dritten Saisonsieg nichts im Wege stehen. „Der Auftakt ist uns jedenfalls gelungen“, sagte Trainer Heiko Böhm nach dem jüngsten Erfolg in Geismar.

HG Elm – HSG Plesse-Hardenberg II (Samstag, 17 Uhr, in Schöningen). Die deftige Abfuhr vor Wochenfrist in Söhre (22:43) hatte die Qualität eines Stimmungsdämpfers. In ihrer Besetzung vom vergangenen Wochenende ist die HG kaum Landesliga-tauglich. Mehrere Stammspieler hatten Trainer Andreas Simon im Vorfeld abgesagt, zudem gab’s im Spiel zwei frühe rote Karten gegen die HG.

Personalsituation bei der HG Elm verbessert sich wieder leicht

Alles auf Anfang nun gegen Plesses Reserve. Personell sieht es wieder besser aus, unter anderem Torjäger Jan-Hendrik Vahldiek steht wieder zur Verfügung. Die Gäste aus dem Kreis Northeim kommen am 3. Spieltag bereits zum zweiten Mal in den Landkreis Helmstedt. Zum Saisonauftakt unterlagen sie bei Aufsteiger HSV Warberg/Lelm II mit 16:18. Die HSG-„Zweite“ gilt als ein in der Landesliga etabliertes Team, das sich auf einige in höheren Ligen erprobte Routiniers stützt.

Landesliga Ost

VfL Lehre – SG Zweidorf/Bortfeld (Samstag, 17 Uhr). Die Einstellung passte, das Ergebnis jedoch nicht. Der VfL strauchelte zum Auftakt vor fünf Tagen in Edemissen. Gegen Zweidorf/Bortfeld – die Spielgemeinschaft startete mit zwei 21:31-Klatschen in die Saison – will der VfL zurück in die Erfolgsspur. Er kann dabei wieder auf einen breiter aufgestellten Kader hoffen. Unter anderem Maik Jacobitz (Erkältung) und wohl auch Nico Gottsknecht (Trainingsverletzung) kehren zurück. Und auf der Bank wird auch wieder der in Edemissen aus privaten Gründen fehlende Trainer Hannes Ermisch Platz nehmen.

