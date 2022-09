Lauingen Bornum erleidet ganz späten K.o. in Volkmarode

André Thielecke (re., hier im Spiel gegen Acosta) und die SV Lauingen Bornum waren dicht dran an einer Überraschung in Volkmarode.

Eine ärgerliche 2:4 (1:2)-Niederlage, die dennoch Mut machen sollte, kassierte die SV Lauingen Bornum in der Fußball-Bezirksliga 2 am Sonntag. Beim noch ungeschlagenen SC RW Volkmarode musste das SV-Team tief in der Nachspielzeit die beiden entscheidenden Gegentreffer hinnehmen.

Weil der SC zurückhaltender begann als es Gäste-Trainer Marcel Schoolmann erwartet hatte, „hatten wir im Aufbau mehr Zeit und kamen gut rein ins Spiel“. Der Führungstreffer – André Thielecke traf per Foulelfmeter (20. Minute) – sei nicht unverdient gewesen. Dann verlor „LaBo“ aber etwas die Linie. „Wir haben Räume bespielt, die komplett zu waren, und dabei dem Gegner den Ball direkt in den Fuß gespielt, so dass es danach für uns schwer war, in die Defensivbewegung umzuschalten.“ So entstanden der Ausgleichstreffer (28.) sowie zwei weitere Chancen für die Gastgeber. Ein Schnitzer in der SV-Abwehr leitete dann auch den zweiten Treffer Volkmarodes ein.

Volkmarode trifft per Distanzschuss und macht danach den Deckel drauf

Die SV hatte im ersten Durchgang noch zwei gute Möglichkeiten – „beide Male hätten wir schon einen guten Abschluss gehabt, wollten aber den vermeintlich besser postierten Mitspieler noch bedienen“, schilderte Schoolmann, der zur zweiten Halbzeit einige taktischen Anpassungen vornahm. Und seine Elf startete verheißungsvoll: Bernd Mittendorf traf nach Zuspiel von Jannis Hüttenrauch aus 19 Metern ins lange Eck – das 2:2 (49.).

„Wir haben gute spielerische Lösungen gefunden und gegen den Ball sehr diszipliniert gearbeitet“, lobte Schoolmann seine Elf. Volkmarode fiel nicht viel ein, abgesehen von Distanzschüssen. Einer davon fand aber in der zu Recht ausgedehnten Nachspielzeit über den Innenpfosten den Weg ins SV-Gehäuse. Das 2:4 war eine Folge dessen, dass die Gäste danach aufmachten.

Tore: 0:1 Thielecke (20.,/FE), 1:1, 2:1 Thurau (28., 33.), 2:2 Mittendorf (49.), 3:2 Kasten (90.+5), 4:2 Kilian (90.+7).

