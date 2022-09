Helmstedt. Aufsteiger Schunter feiert den nächsten Kantersieg in der Landesliga. Helmstedts A-Junioren und Schunters B-Junioren kassieren hohe Niederlagen.

Jugendfußball JSG Helmstedt gewinnt das Kreisduell in Schöningen

Deutlicher Ausgang im Kreisduell: Der C-Jugendfußball-Bezirksligist JSG Helmstedt feierte einen deutlichen 6:3-Erfolg bei der JSG Schöningen. Weiter ohne Punktverlust ist derweil die JSG Schunter-Schapen. Der A-Junioren-Landesligist gewann auch sein drittes Saisonspiel.

Siegesserie der JSG Schunter-Schapen hält an

A-Junioren-Landesliga

JSG Schunter-Schapen – JSG Weper 5:1 (3:0). Tore: 1:0 Schütze (19.), 2:0 Meiler (25.), 4:0 Giere (40.), 4:0 Kollmorgen (75.), 4:1 Mali (80.), 5:1 Rüscher (81.).

Die Siegesserie von Aufsteiger Schunter geht weiter. Auch die JSG Weper erwies sich als relativ leichte Aufgabe für die Elf von Trainer Viktor Leis. „Wir haben 90 Minuten auf Sieg gespielt. Wenn unser Gegner mal Torchancen hatte, sind sie durch unsere Fehler entstanden.“ Für sein Team ist es der dritte Sieg im dritten Spiel – und das mit 19 geschossenen Toren. Damit hätte Leis selbst nicht gerechnet. „Ich bin ein wenig überrascht, wie schwach die Liga ist. Aber wir treffen ja noch auf die Topmannschaften.“

I. SC Göttingen 05 – JSG Schöningen 5:1 (3:1). Tore: 1:0 Daume (1.), 2:0 Isa (15.), 3:0 Gutheil (16.), 3:1 Schildener (31.), 4:1 Daume (53.), 5:1 Gürcan (64.).

Ohne Auswechselspieler reiste die JSG nach Göttingen. Da ein Spieler nur Stollenschuhe dabei hatte, durfte er nicht auf dem Kunstrasenplatz auflaufen, Schöningen musste als mit zehn Mann ran. Die Elf von Trainer Denis Kartal wirkte zu Spielbeginn abwesend, kassierte innerhalb von 15 Minuten gleich drei Gegentore. Kartal ärgerte sich nach der 1:5-Schlappe. „Für unsere Ansprüche war das viel zu wenig.“

A-Junioren-Bezirksliga

JSG Helmstedt – SV Reislingen/Neuhaus 0:7 (0:3). Tore: 0:1 Hietz (27.), 0:2 Vey (30.), 0:3 Schanda (39.), 0:4 Schneider (57.), 0:5, 0:6 Kuhlmann (72., 81.), 0:7 Kari (90.+2).

Nach der 1:9-Schlappe gegen die JSG Isenhagen in der Vorwoche war die JSG Helmstedt auch gegen Reislingen/Neuhaus chancenlos. Eine gute halbe Stunde hielten die Kreisstädter mit, dann war das Reislinger Torfestival eröffnet.

JSG Helmstedt setzt sich bei der JSG Schöningen durch

B-Junioren-Bezirksliga

JSG Schöningen – JSG Helmstedt 3:6 (1:3). Tore: 1:0 Bittner (17.), 1:1 Stolze (19.), 1:2 Lange (25.), 1:3 Buchwald (39.), 2:3 Rauhut (44..), 2:4 Sahin (58.), 2:5 Bretag (68.), 2:6 Buchwald (69.), 3:6 Begau (76.).

Zahlreiche Langzeitverletzte und zuletzt eine Grippewelle sorgten dafür, „dass bei uns in den vergangenen Wochen kaum Training möglich war“, erklärte Schöningens Trainer Heiko Begau. „Wir sind einfach noch nicht fit, das hat man den Jungs angemerkt.“ Zwar ging sein Team in Führung, „aber wir waren irgendwann nicht mehr in der Lage, ordentlich gegenzuhalten. Die Kräfte haben einfach nachgelassen. Helmstedt hat auch verdient gewonnen, das muss man eingestehen. Aber ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat gekämpft und alles gegeben.“

FC Schunter – MTV Gifhorn 0:15 (0:3).

Heftige Pleite für Schunter: Gegen den MTV Gifhorn brach der FC nach dem Seitenwechsel komplett auseinander und verlor letztlich mit 0:15. „Wir haben einen gebrauchten Tag erlebt“, meinte Thomas Ratajczak, Trainer der Hausherren. Nicht einmal 60 Sekunden waren gespielt, da trafen die Gifhorner zum ersten Mal. „Uns wurde schnell klar, dass der gut organisierte und spielstarke Gegner eine Nummer zu groß für uns sein könnte.“ Bis zur Pause wehrte Schunter sich jedoch noch, kassierte nur zwei weitere Gegentreffer. In Durchgang 2 brach der FC jedoch komplett ein, „das muss man als kollektiven Blackout bezeichnen“, so Ratajczak. „Jeder Gegentreffer zog unserer Gegenwehr mehr und mehr den Stecker. Gifhorn hat das dann ziemlich gnadenlos ausgenutzt. Wir müssen dieses Spiel für die kommenden Aufgaben schnellstmöglich aus den Klamotten schütteln“, meinte der FC-Trainer.

Jugendfußballer aus Helmstedt im Bezirkspokal im Einsatz

Für drei der Jugendfußball-Teams des Kreises Helmstedt geht es am Mittwoch, 28. September, mit den Zweitrundenpartien im Bezirkspokal weiter.

Bei den A-Junioren wurde das Derby zwischen der JSG Helmstedt und der JSG Schöningen abgesetzt. Die U19 der JSG Schunter-Schapen hat derweil eine schwierige Aufgabe vor der Brust, sie trifft ab 19 Uhr in Wendhausen auf Lupo Martini Wolfsburg.

Zum kreisinternen Vergleich kommt es bei den B-Junioren, wenn von 18.30 Uhr an die JSG Schöningen und der FC Schunter aufeinandertreffen (FC 08-Platz).

