„Brutales Programm“ – FC Schunter ist zweimal Außenseiter

Richtig reinhängen müssen sich Dominik Claus (rechts) und der FC Schunter an diesem Wochenende bei den schwierigen Spielen in Hillerse und gegen Barnstorf.

Zwei Spiele innerhalb von nur 50 Stunden – das ist an sich schon eine anspruchsvolle Aufgabe für jede Amateur-Fußballmannschaft. Wenn es für einen Bezirksliga-Aufsteiger dann aber noch gegen den Topfavoriten der Staffel und anschließend gegen den Vizemeister der Vorsaison geht, darf man getrost von einem „brutalen Programm“ sprechen, wie es Julien Wossmann, der Trainer des FC Schunter, tut.

„Jetzt knallt’s eben an einem Wochenende mal richtig“, sagt Wossmann angesichts der schwierigen Aufgaben beim TSV Hillerse und gegen den SV Barnstorf, die seine Mannschaft nicht nur spielerisch, sondern auch physisch richtig fordern werden. Aber: „Wir hatten seit unserem letzten Spiel zehn Tage Zeit, um uns zu erholen. Wir sind fit und unser Kader ist groß genug – an der körperlichen Belastung wird es also eher nicht liegen, wie die Spiele ausgehen“, glaubt der FC-Coach.

In beiden Partien, so Wossmann weiter, sei sein Team der klare Außenseiter. „Das kann allerdings auch ein Vorteil für uns sein, weil wir eben nichts zu verlieren haben und uns die Gegner womöglich sogar etwas auf die leichte Schulter nehmen.“ Seine Wunschvorstellung für diesen Doppelspieltag sei es, dass sein FC vier Zähler einfährt. „Wenn es am Ende nur einer wird, wäre das aber auch okay. Das sind beides nicht die Teams, gegen die wir punkten müssen“, erklärt Wossmann.

Er freue sich jedenfalls auf beide Herausforderungen, da beide Gegner selbst Fußball spielen und nicht nur Zement anrühren und auf Konter lauern wollen. „Das liegt uns einfach mehr, weil wir selbst lieber 4:4 als 0:0 spielen“, verdeutlicht der Coach den offensiven Ansatz beim FC.

TSV Hillerse – FC Schunter (Sa., 14.30 Uhr). Die Gastgeber, die mit 19 Punkten und 20:3 Toren die Tabelle anführen, sind neben dem VfB Fallersleben das einzige bislang noch ungeschlagene Team der Staffel. „Es gibt Mannschaften, die spielen können, es gibt welche, die über den Kampf und die Physis kommen – die Hillerser beherrschen beides“, erläutert Wossmann, weshalb der TSV der bislang schwerste Gegner und der Top-Aufstiegsfavorit ist.

FC Schunter – SV Barnstorf (Mo., 14.30 Uhr). Die Barnstorfer sind aktuell Siebter, haben aber auch erst sieben Spiele absolviert. Auch sie gehören laut dem FC-Trainer erneut zu den Aufstiegskandidaten. Dennoch glaubt Wossmann, dass gegen den SVB eher etwas drin sein könnte – zum einen, weil er physisch nicht ganz so stark, zum anderen, weil er auch defensiv nicht ganz so sattelfest sei wie die Hillerser.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de