Erster Niederlage folgt Zittersieg für Türk Gücü Helmstedt

Im neunten Saisonspiel hat’s den FC Türk Gücü Helmstedt erwischt: Die Helmstedter kassierten am Samstag mit dem 0:1 gegen den MTV Hondelage ihre erste Niederlage in der Fußball-Bezirksliga 2. Zwei Tage später zitterten sie sich dann auf Kunstrasen zum 5:4-Auswärtssieg beim BSC Acosta II.

Türk Gücü Helmstedt kann das Hondelager Bollwerk nicht knacken

FC Türk Gücü Helmstedt – MTV Hondelage 0:1 (0:1). Tor: 0:1 (3.).

Auf dem tiefen Platz an der Kantstraße gerieten die Hausherren „nach zwei krassen individuellen Fehlern“, so Trainer Fatih Özmezarci, früh in Rückstand. „Danach hat unser Torwart Paul Probodziak noch einen 100-Prozentigen rausgeholt. Dann sind wir erst wach geworden und haben den Kampf angenommen“, berichtete Özmezarci. Semih Kurtoglu vergab vor der Pause die größte Chance zum möglichen Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel machten die Gastgeber zwar mehr Druck, hatten aber „keine Ideen, um das Hondelager Bollwerk zu knacken“, gestand Türk Gücüs Trainer ein. Und so setzte es schließlich die erste Pflichtspielniederlage der Saison für die Helmstedter.

Türk Gücü verteilt ein Geschenk weniger als Acosta

BSC Acosta II – FC Türk Gücü Helmstedt 4:5 (2:2). Tore: 0:1 Omarkhiel (1.), 0:2 Friehe (24.) 1:2 Link (27.), 2:2 Sobotta (29., FE), 2:3 Bircan (53.), 3:3 Röhmsch (57.), 3:4 Bircan (65.), 4:4 Lobitz (71.), 4:5 Friehe (90.+1). Gelb-Rot: Landscheidt (BSC, 89.).

„Beide Mannschaften haben Geschenke verteilt – und der BSC am Ende eines mehr als wir“, meinte Özmezarci, dessen Elf auf dem Kunstrasenplatz am Franzschen Feld einen Start nach Maß hinlegte. Keine 60 Sekunden waren gespielt, da markierte Rückkehrer Masirullah Omarkhiel das 1:0 für die Gäste, nachdem Ilyas Bircan noch am Torwart Michael Buck gescheitert war. Und es ging nicht minder furios und vor allem unterhaltsam weiter. Auf der Gegenseite traf Lennart-Victor Lobitz (4.) die Latte, Morten Thieleke (7.) zielte knapp drüber, und Rafael Sobotta hätte nach einem Konter den 1:1-Ausgleich erzielen können – vorbei (14.).

Gejubelt wurde wieder auf der anderen Seite: Maurice Friehe schlenzte einen Freistoß mithilfe des Innenpfostens in die Maschen – das 2:0 (24.) für Türk Gücü, das den komfortablen Vorsprung jedoch binnen 150 Sekunden herschenkte – nach 29 Minuten hieß es plötzlich 2:2, zugleich der Pausenstand.

Und auch nach dem Seitenwechsel blieb es ein offener Schlagabtausch: Nach Vorarbeit von Friehe traf Torjäger Bircan (53.) zum 3:2. Alireza Ghorbani (56.) scheiterte freistehend, Bircans (57.) frecher Versuch landete nur am Pfosten, und im direkten Gegenzug glichen die Braunschweiger dann zum 3:3 aus. Es folgten die nächsten beiden Geschenke: Bircan (65.) bekam das Leder von einem BSC-Akteur direkt in den Fuß gespielt und erzielte die 4:3-Führung für die Helmstedter, sechs Minuten später führte ein harmloser Freistoß zum erneuten Ausgleich. Die letzte Patrone hatten allerdings die Gäste im Köcher: Friehe versenkte in der Nachspielzeit einen Freistoß sehenswert zum 5:4-Siegtreffer in den Maschen.

„Wichtig waren die drei Punkte heute – am Mittwoch spricht keiner mehr darüber, wie wir gewonnen haben“, atmete Özmezarci nach dem Kraftakt erst einmal tief durch. „Jetzt können wir uns voll und ganz auf die Aufgabe gegen Volkmarode konzentrieren“, richtete er den Blick gleich aufs Spitzenspiel.

