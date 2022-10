JSG Schöningen feiert Kantersieg gegen Schunter

Deutlicher Ausgang im Kreisduell: In der B-Junioren-Bezirksliga setzten sich die Fußballer der JSG Schöningen beim FC Schunter mit 10:0 durch.

A-Junioren-Landesliga

JSG Schunter-Schapen – VfB Peine 4:1 (0:1). Tore: 0:1 Topatar (22.), 1:1 Meiller (57.), 2:1 Schäfer (62.), 3:1 Schütze (77.), 3:1 Germer (80.).

Die erste Halbzeit hat die JSG komplett verpennt, doch in Durchgang 2 drehte sie richtig auf und gewann deutlich. Somit bleibt Schunter-Schapen an Spitzenreiter Salzgitter dran.

JSG SC Union Salzgitter – JSG Schöningen 2:1 (2:1). Tore: 1:0 Kanaan (10.), 2:0 Glaub (36.), 2:1 Schildener (45.+2).

Gegen den Spitzenreiter Salzgitter hatten sich die Schöninger vorgenommen, „der Stolperstein“ zu werden, so Coach Denis Kartal. Doch sein Team kam nicht gut in die Partie. „Bis wir uns an den Kunstrasenplatz gewöhnt hatten, sind leider schon zwei Gegentore gefallen.“ Doch mit dem Pausenpfiff gelang der Anschluss. „Die zweite Halbzeit haben wir dann komplett dominiert. Im Weg standen uns aber mehrmals der Pfosten und das fehlende Glück im Abschluss.“

A-Junioren-Bezirksliga

JSG Helmstedt – 1. JFV Braunschweig 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Atwee (47.), 0:2 Meier (75.), 0:3 Schuldknecht (85.).

Auch im vierten Saisonspiel gab es für die JSG nichts zu holen, somit bleibt sie punktlos am Tabellenende.

B-Junioren-Bezirksliga

FC Schunter – JSG Schöningen 0:10 (0:6). Tore: 0:1 Begau (4.), 0:2 Simon (7.), 0:3, 0:4 Bittner (12., 18.), 0:5 Rauhut (20.), 0:6, 0:7 Pralle (28., 46., FE), 0:8 Hey (49.), 0:9 Bittner (52.), 0:10 Bache (64.).

„Es ist uns gerade im ersten Durchgang nicht gelungen, entscheidend in die Zweikämpfe zu kommen. Gepaart mit einer schlechten Zuordnung haben wir Schöningen zum Toreschießen eingeladen“, resümierte FC-Trainer Thomas Ratajczak nach der deutlichen Pleite. Sein Gegenüber Heiko Begau freute sich nach dem deutlichen Sieg: „Ich muss ein großes Lob an die Mannschaft aussprechen. Alles, was wir uns vorgenommen hatten, haben wir umgesetzt.“

VfB Fallersleben II – JSG Helmstedt 1:3 (0:0). Tore: 0:1 Buchwald (42.), 0:2 Kelterer (51.), 1:2 Böhm (56.), 1:3 Sahin (53.).

Die JSG Helmstedt behauptet die Tabellenführung. „Es war ein verdienter Sieg. Fallersleben hatte bis auf einen Freistoß keine großen Chancen. Wir müssen aber unbedingt spielerisch wieder besser werden und uns wieder besser bewegen“, sagte JSG-Coach Marc Klinzmann. „Die Jungs dürfen nicht denken, dass jetzt alles von alleine läuft. Wir müssen uns alles hart erarbeiten.“

