Helmstedter Talente zeigen gute Leistungen und Teamgeist

Helmstedt. Mit guten Leistungen warteten die U12- und U14-Leichtathleten aus dem Kreis Helmstedt beim Vergleichswettkampf in Rüningen auf.

Nach längerer Zeit fand nun mal wieder ein Vergleichswettkampf für den Leichtathletik-Nachwuchs der Altersklassen U12 und U14 in Braunschweig-Rüningen statt, bei dem der Kreis Helmstedt mit 34 Aktiven vertreten war. Diese wetteiferten im Dreikampf, über die 800 und die 50 Meter sowie in 75-m-Staffeln mit den Talenten aus Peine und Braunschweig.

Die Helmstedter konnten sich dabei auch optisch als Einheit präsentieren – dank einer Spende der Lotto-Stiftung konnten neue T-Shirts mit NLV-Kreis-Helmstedt-Aufdruck angeschafft werden. Im Laufe des Abends sanken zwar die Temperaturen, nicht aber die Stimmung. Die war gerade „bei den Staffeln und bei den abschließenden 800-Meter-Läufen super. Es war ein richtiger Teamgeist zu spüren“, schwärmte Kreisjugendwart Karsten Krause.

Sportlich stachen aus Helmstedter Sicht besonders der zweite Platz im Dreikampf von Jan Plewka, Rang 2 von Nora Schrader, der siebte Platz von Charlotte Kirchner in einem starken Teilnehmerfeld und Platz 6 von Luis Kurzawa heraus. Über die 800 m lief Linus Deckert eine neue Bestzeit (2:49,44 Minuten), zudem gewannen Linus Deckert, Friederich Kanne, Kyle Nasario und Luis Kurzawa die 4-x-50-Meter-Staffel der männlichen U12 in 32,16 Sekunden. In der Gesamtwertung erreichte der Landkreis Helmstedt Platz 3.

r.

