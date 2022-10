Die SV Lauingen Bornum startet in die Englischen Wochen

Bornum. Fünf Spiele stehen bis zum Monatsende an. Am Sonntag kommt es zum Duell mit dem SV Arminia Vechelde, der den ersten Nichtabstiegsplatz belegt.

Das erste Team, das unter dem ominösen Strich steht, empfängt die erste Mannschaft darüber – allein die Tabellenkonstellation in der Fußball-Bezirksliga 2 zeigt schon deutlich auf, dass das Heimspiel der SV Lauingen Bornum gegen den SV Arminia Vechelde an diesem Sonntag (14.30 Uhr in Bornum) eine erhöhte Bedeutung hat. Hinzu kommt, dass diese Partie den Auftakt zweier anspruchsvoller und kräftezehrender Wochen für die Lauinger bildet.

Fünf Partien stehen für das Team von Trainer Marcel Schoolmann bis zum Monatsende noch an. „Um dafür gewappnet zu sein, müssen wir am Sonntag unsere Negativserie brechen“, fordert er. Die SV, die zuletzt arge Personalsorgen plagten, verlor ihre letzten drei Spiele allesamt. Mit Raphael Spilker und An­dré Thielecke können zwei Stammkräfte nun wieder von Beginn an mitmischen, zudem kehren Johannes Weihe und Niklas Gohr in den Kader zurück. Das sorgt zwar längst noch nicht für Luxusprobleme beim Trainer, zumindest „minimal entspannt“ habe sich die Kadersituation dadurch aber schon, sagt Schoolmann.

Zahlreiche Abgänge und fünf Niederlagen am Stück für Vechelde

Interessant ist auch der Blick auf den Kader der Gäste. Bei den Vecheldern gab es im Sommer nämlich zahlreiche Veränderungen – angefangen damit, dass Sascha Wiegleb auf der Trainerbank Christian Gleich ersetzte. Zudem verlor die Arminia mehrere Leistungsträger, allen voran Fisnik Kajolli, der allein 21 der 40 Vechelder Treffer in der Abstiegsrunde der vergangenen Saison erzielt hatte. Auch dessen Bruder Fidan sowie Marc Omelan verließen Vechelde.

„Wir haben zwar gute Erinnerungen an die Duelle in der letzten Saison“, sagt Schoolmann, dessen Team auf eigenem Platz mit 2:0 gewinnen und einen Punkt aus Vechelde mitnehmen konnte (1:1). Aufgrund der personellen Veränderungen lasse sich die aktuelle Mannschaft der Gäste aber schwer einschätzen. Auch die bisherigen Ergebnisse ließen nur bedingt Rückschlüsse zu. „Vechelde ist gut in die Saison reingekommen, zuletzt aber auch in eine Negativspirale geraten“, beschreibt der Coach der Rot-Weißen. Nach elf Punkten aus den ersten sechs Spielen ging die Arminia in ihren jüngsten fünf Begegnungen stets als Verlierer vom Platz. „Diese Serie müssen wir verlängern“, stellt Schoolmann klar.

