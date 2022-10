Florian Naumann schießt Heeseberg spät zum Sieg

Im dritten Spiel in Folge gegen ein Braunschweiger Team ging Fußball-Bezirksligist FC Heeseberg auch zum dritten Mal als Sieger vom Feld. Das Team von Trainer Michael Grahe brauchte aber Geduld und etwas Glück, um den SV Kralenriede mit 2:1 (1:1) zu bezwingen.

Die Gastgeber hatten sich viel vorgenommen und legten dementsprechend los. Schon den ersten gefährlichen Angriff schloss Fabian Romeike in der zweiten Minute mit einem Schuss in die kurze Ecke ab ­– 1:0. Doch anstatt nachzulegen, ließen es die Gastgeber nun gemütlicher angehen – kaum noch spielerische Akzente, dafür umso mehr kleine Nickligkeiten auf beiden Seiten. Und die führten in der 30. Minute zur gelb-roten Karte für Patrick Boltz, der mit einer Schiedsrichterentscheidung partout nicht einverstanden war.

Fortan mussten seine Kameraden in Unterzahl weitermachen. Beide Mannschaften taten sich anschließend im Spielaufbau äußerst schwer. So brauchte es einen Standard für den nächsten Treffer. In Minute 45 zirkelte Kralenriedes Max Schaper einen Freistoß an der Mauer vorbei zum Ausgleich ins Tor.

Nach der Pause bemühten sich beide Teams weiter – beim Bemühen blieb es zumeist aber auch. Und wurde es doch mal brenzlig, waren beide Torhüter auf dem Posten. Bis zur 60. Minute traf Florian Naumann gleich zweimal, doch beide Male hatte er beim Zuspiel im Abseits gestanden. Als bereits alle auf ein Remis eingestellt waren, kam Heeseberg doch noch zum Lucky Punch. Ein Kralenrieder traf beim Versuch, einen halbhohen Ball volley zu klären, so unglücklich, dass er zur perfekten Vorlage für Naumann wurde, der schob das Leder flach am Keeper vorbei zum 2:1.

„Wir können zweifelsfrei besser Fußball spielen, aber man braucht auch mal Glück. Das muss man sich allerdings erarbeiten – und das haben wir heute getan“, meinte Heesebergs Trainer Michael Grahe nach dem Schlusspfiff erleichtert.

Tore: 1:0 Romeike (2.), 1:1 Schaper (45.), 2:1 Naumann (90+1).

Gelb-Rot: Boltz (30., FCH), SVK (63.).

hjt

