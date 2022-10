Schoolmann: Vier Punkte sind unser Mindestziel

Der anstehende Doppelspieltag in der Fußball-Bezirksliga bietet der SV Lauingen Bornum die Möglichkeit, ins Mittelfeld der Tabelle zu klettern. Am Samstag steht zunächst das Heimspiel gegen den direkten Verfolger TSV Sonnenberg an, am Montag muss die SV bei der Oberliga-Reserve der FT Braunschweig antreten. „Vier Punkte sind unser Mindestziel für das lange Wochenende“, gibt Lauingen Bornums Trainer Marcel Schoolmann vor.

Er wisse, dass immer auch etwas Glück vonnöten sei, „weil die Ergebnisse inzwischen gezeigt haben, dass in dieser Staffel jeder jedem etwas wegnehmen kann“, erklärt Schoolmann und nennt beispielhaft den SVT Groß Lafferde. Der schien nach neun punktlosen Spielen zum Auftakt sicher dem Abstieg entgegenzugehen. Zuletzt gewann das Schlusslicht aber drei seiner vier Partien und liegt nur noch fünf Zähler hinter den Lauingern.

Aufgrund seiner letzten Eindrücke – „einer starken zweiten Halbzeit gegen Vechelde und sehr guten 90 Minuten gegen Lamme“ – blickt Schoolmann den beiden Aufgaben aber optimistisch entgegen. „In beiden Spielen wird entscheidend sein, ob wir wieder die Grundtugenden auf den Platz bringen. Wenn bei uns die kämpferische Einstellung stimmt, finden wir meist auch zu unserer spielerischen Linie.“

SV Lauingen Bornum – TSV Sonnenberg (Sa., 14.30 Uhr, in Bornum). Gegen den Aufsteiger müsse sein Team den höherklassig erprobten Pascal Thomsen in Schach halten. „Egal, wo er bislang war – er hat überall seine Tore gemacht“, sagt Schoolmann. „Außerdem schaffen es solche Spieler auch, Räume für ihre Mitspieler zu eröffnen. Daher dürfen wir gerade gegen den TSV keine Einladungen durch Fehler im hinteren Drittel verteilen.“ Angesichts der defensiven Anfälligkeit Sonnenbergs – 47 Gegentore sind der schlechteste Wert der Staffel – ist der SV-Coach überzeugt, dass sich seine Elf genügend eigene Chancen erspielen kann.

FT Braunschweig II – SV Lauingen Bornum (Mo., 11 Uhr). Im Prinzenpark wartet dann ein „unangenehmer Gegner“ auf die Rot-Weißen. „Man muss immer abwarten, ob jemand aus dem Oberliga-Team aushilft. Aber auch so gibt es einige gute Kicker im Team der Turner“, merkt Schoolmann an. Die Defensive der Braunschweiger (41 Gegentore) ist allerdings auch alles andere als sattelfest.

jse

