Essenrodes Teams haben noch viel Luft nach oben

Als „ausbaufähig“ bezeichnete Spielertrainer Patrick Linke die Ausbeute der Faustball-Mannschaften des TuS Essenrode am ersten Spieltags der Regionalliga. Zum Auftakt der Hallensaison hatten die Essenroder in der Sporthalle am Rosinenweg in Lehre die Teams der TSV Burgdorf, des TuS Empelde II sowie des SV Erichshagen zu Gast. Essenrodes „Erste“ gewann dabei nur das vereinsinterne Duell, die Zweitvertretung blieb diesmal ohne Sieg. Und so hielt Linke nach dem Spieltag etwas ernüchtert fest: „Wir sind mit beiden Teams noch nicht so weit, wie wir uns das erhofft hatten.“

TuS Essenrode I – TuS Essenrode II 3:0 (11:8, 11:9, 12:10). Zum Auftakt jeder Saison spielen die Teams aus einem Verein zuerst gegeneinander. Beiden merkte man die fehlende Routine noch an – hüben wie drüben gab es einige vermeidbare Fehler, besonders in der Abwehr agierten beide Mannschaften sehr nervös. Zumindest im Angriff lief es für die „Erste“ um Neu-Kapitän Florian Linke aber durchaus ordentlich, sie nutzte ihre herausgespielten Chancen meist auch aus. Zwar fielen alle Sätze knapp aus, letztlich war es aber ein souveräner 3:0-Erfolg für Essenrode I.

TuS Essenrode I – TSV Burgdorf 0:3 (6:11, 5:11, 5:11). Im Duell mit dem Aufstiegsaspiranten TSV Burgdorf war der TuS – anders als noch während der Feldsaison – dieses Mal chancenlos. In den ersten beiden Durchgängen starteten die Essenroder zwar stark, sie verloren aber jeweils Mitte des Satzes die Kontrolle. Weil beim TuS nichts mehr zusammenlief, kamen die Burgdorfer zu teilweise unnötig einfachen Punktgewinnen und siegten am Ende glatt und verdient in drei Sätzen.

TuS Essenrode II – TuS Empelde II 0:3 (6:11, 8:11, 8:11). Essenrodes zweite Mannschaft musste zum Abschluss noch gegen das jüngste Team der Liga antreten. Die Zweitvertretung des TuS Empelde stand nach der Auftaktniederlage gegen Erichshagen ebenfalls schon etwas unter Druck und begann auch gegen Essenrode nervös. Doch gerade im Angriff waren die Hannoveraner diesmal präsenter und bereiteten den Gastgebern damit einige Probleme. Das Team um Stefan Olders zeigte seinerseits im Angriff einige Schwächen. „An der Eigenfehlerquote muss dringend gearbeitet werden“, machte Patrick Linke nach der glatten Dreisatzniederlage der „Zweiten“ deutlich.

Bei beiden Essenroder Teams hätten sich die vielen krankheitsbedingten Ausfälle während der Vorbereitung auf den Auftaktspieltag ausgewirkt, bedauerte der TuS-Trainer. „Gerade in der ersten Mannschaft ist noch viel Luft nach oben, insbesondere die Konstanz fehlt“, so Linke. Die jungen Spieler hätten viele gute Ansätze, aber auch einige Schwächen gezeigt. „Daran müssen wir im Training arbeiten. Viel Zeit bleibt allerdings nicht, denn es geht jetzt Schlag auf Schlag.“

TuS Essenrode I: Florian Linke, Patrick Linke (Angriff) ­– Luan Selimi, Jonas Windhövel (Zuspiel) – Simon Hattenbauer, Jan-Lukas Schüler, Ben Linke (Abwehr)

TuS Essenrode II: Stefan Olders, Gernot Beu (Angriff) – Andreas Linke, Carsten Hattenbauer (Zuspiel) – Michael Reitmajer, Horst Schmidt, Mark Schüler (Abwehr).

