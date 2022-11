Kleines MTV-Aufgebot belegt beim Landesfinale Platz 7

Schöningen. Der Schöninger Nachwuchs muss beim „KiLa-Cup“ ein zum Teil doppelt so großes Pensum abspulen wie die Konkurrenz

Der Niedersächsische Leichtathletikverband (NLV) hatte in diesem Jahr für die Kinder der Altersklasse U10, also für Jungen und Mädchen im Alter von 8 und 9 Jahren, einen sogenannten Kinderleichtathletik-Cup (KiLa-Cup) ausgeschrieben. Das Team des MTV Schöningen belegte nun beim Landesfinale den siebten Platz.

In jedem der 44 Leichtathletikkreise des NLV sollte zunächst ein Kreisentscheid stattfinden. Den für den Kreis Helmstedt richtete der MTV nicht nur aus, das erste Team der Schöninger gewann den Wettkampf, bei dem mindestens sechs und höchstens elf Mädchen und Jungen eine Mannschaft bilden, auch und qualifizierte sich für das Landesfinale, das nun in einer Sporthalle in Bruchhausen-Vilsen stattfand.

Hierbei wurden die Disziplinen im Vergleich zum Kreisentscheid geändert. Der Wettkampf bestand dieses Mal aus einer Hindernissprint-Staffel, Medizinballstoßen, Hoch-Weitsprung und einer Biathlon-Staffel. Auch aufgrund eines kurzfristigen krankheitsbedingten Ausfalls konnte das MTV-Team allerdings nur mit der Mindestteilnehmerzahl anreisen.

Mia Darmer, Mia Grosch, Henriette Kanne, Sara Wilson Reyna (alle W9), Mira Peine (W8) und Ismael Wilson Reyna (M8) nahmen an dem Wettkampf teil. Der NLV-Präsident Uwe Schünemann und der Vizepräsident Jugend Jan Gutzeit begrüßten die Kinder. Anschließend gab es eine gemeinsame Erwärmung mit Musik, ehe der Wettkampf richtig begann.

Da das MTV-Team mit nur sechs Kindern antrat, musste jedes Kind in drei Minuten fast die doppelte Strecke im Verhältnis zu den Kindern der anderen Vereine über die Hürden und auf der Flachstrecke sprinten. Beim anschließenden Medizinballstoßen sorgte Henriette Kanne mit 12 Metern für eine Bestmarke. Beim Hoch-Weitsprung wuchsen alle über sich hinaus und überboten ihre Trainingswerte deutlich. In der abschließenden Biathlonstaffel liefen die Kinder zu zweit eine Runde in der Halle und mussten auf der Hälfte der Strecke gezielt ein Hütchen abwerfen – Fehlwürfe bedeuteten Strafrunden. Weil pro Team sechs Zweier-Staffeln laufen mussten, hatten die jungen Schöninger auch hier das doppelte Pensum gegenüber anderen Mannschaften zu bewältigen.

Am Ende des Teamwettkampfes sprang für den MTV aber immerhin Platz 7 heraus, was für große Freude bei den jungen Athletinnen und Athleten sorgte. Bei der Siegerehrung erhielten sie Urkunden, ein kleines Wurfgerät und ein Springseil.

