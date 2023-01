HG Elm geht mit alten Sorgen ins neue Jahr

Die Probleme des alten Jahres sind auch die im neuen: Handball-Landesligist HG Elm plagen vor dem ersten Auftritt im Jahr 2023 arge Personalprobleme. Vor der Partie am Sonntag (17 Uhr) in Katlenburg gegen die HSG Rhumetal liegen Trainer Andreas Simon bislang erst sieben Zusagen vor.

Die Chancen, dass die HG im sechsten Anlauf in dieser Saison den ersten Auswärtserfolg feiert, sind verschwindend gering. Der Tabellenzweite Rhumetal ist laut Simon „eine sehr hohe Hürde. Dort hängen die Trauben hoch.“ In der Halle am Katlenburger Burgberg herrsche zudem eine für Auswärtsteams oft unangenehme Atmosphäre, für die die HSG-Fans sorgen. „Es geht dort von der Tribüne aus sehr lautstark zur Sache“, weiß Simon. „Das Publikum steht wie eine Wand hinter der eigenen Mannschaft.“

Ungeachtet dessen gilt Simons Konzentration seiner eigenen Mannschaft. Und in der haben sich in den vergangenen Tagen „einige neue Baustellen ergeben“, hadert der Trainer. So müssen die Elm-Handballer in Katlenburg und auch am folgenden Spieltag beim MTV Groß Lafferde II auf Jan-Hendrik Vahldiek verzichten.

Deupert dürfte Gerloffs Position einnehmen

Der Torjäger brummt eine Zwei-Spiele-Sperre ab, nachdem er in der letzten Partie des vergangenen Jahres beim MTV Moringen die blaue Karte gesehen hatte. Gerrit Gerloff (Ski-Urlaub) fehlt ebenso wie die privat verhinderten Kai Vahldiek und Jordan Maack. „Auf fünf Rückmeldungen warte ich noch“, sagt Simon, der bestenfalls am Freitagabend und nach dem Abschlusstraining Planungssicherheit hat.

Immerhin: Tom Deupert, der oftmals als Schiedsrichter in höherklassigen Ligen im Einsatz ist, steht der HG zur Verfügung und dürfte dort die Spielmacherposition von Gerrit Gerloff übernehmen. Auch Maurice Liebelt signalisiert nach auskurierter Schulterverletzung grünes Licht für einen Einsatz. Mit Florian Duderstadt rückt ein Akteur der HG-Reserve in den Landesliga-Kader auf.

„Ich hoffe noch auf einige weitere Zusagen, damit wir nicht wieder so dezimiert dastehen wie in allen Auswärtsspielen in der Hinrunde“, macht HG-Coach Simon deutlich.

