Warberg/Lelm II drückt beim Primus aufs Tempo

Platz 3 bei einem Vorbereitungsturnier der HSG Rhumetal: Der Jahresauftakt für den HSV Warberg/Lelm II verlief vielversprechend. Erst im Halbfinale musste sich der Handball-Landesligist dem Spitzenreiter der Verbandsliga TG Münden knapp beugen. In ihrem ersten Pflichtspiel des Jahres gehen die Warberger erneut auf Reisen: Am Sonntag (17 Uhr) sind sie in Diekholzen bei der noch unbesiegten Drittliga-Reserve der Sportfreunde Söhre zu Gast.

„Es ist gut, dass wir schon mal gespielt haben in diesem Jahr“, sagt Warbergs Trainer Heiko Böhm. „Man merkt allerdings, dass wir uns derzeit nicht auf dem besten Fitnesslevel bewegen.“ Das Training in den vergangenen Tagen habe laut Böhm „nur mit geringer Besetzung und reduziertem Umfang“ stattgefunden. Einige Spieler, vornehmlich jene, die im linken und mittleren Rückraum zum Einsatz kommen, plagen sich laut HSV-Trainer Böhm mit Verletzungen herum.

Im Januar ist beim HSV Improvisation gefragt

„Zumindest bei Morton Müller sieht es so aus, dass er bald zurückkehren wird.“ Bei den ebenfalls angeschlagenen Tim Matschulla und Moritz Pfützenreuter „sieht es dagegen nicht so gut aus“, sagt Böhm. Für die Söhre-Partie seien sie keine Alternativen. „Sie sollen ihre Verletzungen in Ruhe auskurieren. In den wichtigen Spielen im Februar brauchen wir sie fit. In den beiden Januar-Partien gegen Söhre und bei der HSG Plesse-Hardenberg II werden wir ein bisschen improvisieren müssen“, blickt der Coach voraus.

Den Auftritt am Sonntag bei Spitzenreiter SF Söhre II werde seine Mannschaft zum Einspielen nutzen, kündigt Böhm an. „Die Erwartungen, dass wir gegen Söhre zu Punkten kommen, sind sehr gering“, gibt Böhm, der die Gastgeber als „sehr gefestigte Mannschaft“ beschreibt, zu. Zurückhaltung werde er seinen Jungs indes nicht verordnen, betont der Warberger Trainer. „Wir wollen ein hohes Tempo gehen – auch auf die Gefahr hin, dass wir gegen Ende des Spiels abgeschossen werden.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de