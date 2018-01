Flotte Neun siegt zweimal 3:0

Peine Die Bundesliga-Keglerinnen von Flotte Neun setzen sich in der Spitzengruppe fest, obwohl es gegen namhafte Konkurrenz ging. Auf den schwierigen Bohlebahnen in Hamburg-Bergedorf erreichte das Team am Wochenende zwei klare 3:0-Erfolge. Dabei ging es gegen den neunmaligen Deutschen Meister Nine Pin...