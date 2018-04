Roma Rotmann ist auch in den Schlussminuten noch hungrig

Roma Rotmann macht keine halben Sachen, vor allem nicht, wenn er für Fortuna Oberg in der Fußball-Kreisliga auf dem Platz steht. 20 Tore erzielte er bereits in dieser Saison, davon traf er viermal dreifach, dreimal doppelt und lediglich zweimal einzeln. Gegen den SV Bosporus Peine will der...