Vechelde trifft doppelt, erzielt aber kein Tor

Es gab wieder viel Diskussionsstoff auf dem Vechelder Fußballplatz. Die Lafferder diskutierten während der zweiten Hälfte viel untereinander, die Vechelder mit dem Schiedsrichtergespann und am Ende noch die beiden Teams miteinander. Doch an dem 2:0-Erfolg des SV Teutonia Groß Lafferde in der...