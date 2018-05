Broistedts Fußballerinnen steigen aus der Oberliga ab

Die 0:6-Klatsche gegen den ESV Göttingen war nun zu viel und so müssen die Fußballerinnen aus Broistedt runter. Statt in der Oberliga spielen die Pfeile im kommenden Jahr in der Landesliga, wohl zusammen mit den Peinerinnen. Die stehen nach einem 1:0-Erfolg kurz vor dem Klassenerhalt. ...