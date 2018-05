Auslosung in Wedtlenstedt

Wedtlenstedt Der Vechelder Fußball-Gemeindepokal findet im Sommer in Wedtlenstedt statt. Beginn des Turniers ist Montag, 23. Juli, das Endspiel findet am Freitag, 3. August statt. Die Auslosung für das Turnier beginnt am Donnerstag, 24. Mai, um 18 Uhr im Sportheim des MTV Wedtlenstedt. Der ausrichtende MTV...