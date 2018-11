GW Vallstedt hat Probleme beim Blocken

Den Auftakt der entscheidenden Wochen haben die Vallstedter Regionalliga-Volleyballer in den Sand gesetzt. Bevor es in zwei Wochen zum Spitzenreiter Ammerland geht, verloren die Grün-Weißen in der Vechelder Sporthalle mit 0:3 gegen den VfL Lintorf. „Aber die waren nicht so viel besser, wie es das...