Der Vechelder Kampf ist einen Punkt wert

Lafferdes Samet Karaman (in Blau) fälscht die Hereingabe von Vecheldes Fabian Müller (in Grün) zur Ecke ab.

Das war wohl die Wiedergutmachung, die Vecheldes Trainer Andy Bresch vor dem Spiel von seiner Mannschaft gefordert hatte. In der Fußball-Bezirksliga bot die Arminia den Gästen aus Groß Lafferde ein gutes Spiel und verdiente sich gegen die hochgehandelte Teutonia einen Punkt.

Arminia Vechelde – Teutonia Groß Lafferde 2:2 (1:2). Tore: 0:1 Tim Paul (6.); 1:1 Christian Weidemann (7.); 1:2 ET Kai Kröhnert (15.); 2:2 Bayram Üsküplü (68.).

Die Partie begann offensiv. Bereits in der sechsten Minute klingelte es durch Tim Paul im Kasten der Gastgeber, die jedoch nur eine Minute später mit dem Treffer von Christian Weidemann eine prompte Antwort parat hatten (7.).

Der Gleichstand hielt nicht lange an, Arminia hatte Pech und legte sich wenige Minuten später die Kugel ins eigene Netz (15.). „Das war ärgerlich, Tim Kröhnert ist wegen der Nässe weggerutscht, hat den Ball nicht richtig erwischt und ihn selbst reingeköpft“, berichtet Vecheldes Verteidiger Cedrick Kunz nach der Partie. Der zunehmende Regen führte nach der Halbzeitpause fast zum Spielabbruch. Dennoch wurde die Partie nach einigen Diskussionen weitergeführt.

Vechelde zeigte viel Kampfgeist und belohnte sich mit dem erneuten Ausgleich durch Bayram Üsküplü in der 68. Minute „Wir sind definitiv zufrieden. Wir hatten die hohe Niederlage aus der Vorsaison im Hinterkopf und haben uns auch nach dem Spiel in der letzten Woche gesteigert“, zeigt sich Kunz zufrieden und fügt hinzu: „In der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft und haben uns den Punkt durch die kämpferische Leistung verdient!“

Dem stimmte auch Groß Lafferdes Trainer Marco Heidemann zu: „Vechelde war kämpferisch wirklich gut und hat viel investiert, das Ergebnis geht dann so auch in Ordnung. Zufrieden sein können wir trotzdem nicht. Natürlich hat auch der Regen eine Rolle gespielt, das soll aber keine Ausrede sein. Wir sind an uns selbst gescheitert. Nach dem 2:1 hatten wir noch eine gute Chance, haben aber nichts draus gemacht. Wenn der Gegner kämpferisch gut ist, dann macht das mehr aus. Spielerisch waren wir zwar besser, hatten aber kaum Torchancen, obwohl wir öfter in deren Hälfte waren, als die bei uns.“

Arminia Vechelde: Steinert – Kröhnert, Moldenhauer, Bruns (46. Konradt), Seitz (84. Kajolli), Üsküplü, Matejasik, Grigoleit, Weidemann (78. Lehmann), Müller, Kunz.

Teutonia Groß Lafferde: Ottenberg – J. Paul (66. Neumann), Winkelmann, Karaman, Tigranyan, Rode, Mücke (80. Nimke), Harms, T. Paul, Tracz (72. Lasowski), Mulic.