Glücksfall zum Lengeder 2:2-Ausgleich

Viel Regen war am Lengeder Schachtweg heruntergekommen, doch als Lengedes Niklas Müller zum 2:2 für den Fußball-Landesligisten einschob, da strahlte die Sonne plötzlich wieder. Nach einer mäßigen Leistung der Hausherren war es trotzdem nicht mehr als ein glücklicher Punkt für das Team von Trainer Kai Olzem, der seiner Mannschaft kein allzu gutes Zeugnis ausstellte.

SV Lengede – I. SC Göttingen 05 2:2 (1:1). Tore:

„Wir sind nicht wirklich reingekommen und waren gegen das Pressing der Göttinger viel zu mutlos“, sagt der Trainer nach Spielende. Vergleiche er diese Partie mit der ersten Hälfte im Pokal gegen Lehndorf oder dem ersten Landesliga-Spiel vor zwei Wochen gegen den KSV Vahdet Salzgitter, dann könne das Team „mit dem Fußballerischen nicht zufrieden sein“, sagt Olzem.

Die erste Chance gehörte erst in der 19. Minute den Gästen, doch ein 05-Stürmer war bei einer Ecke zu überrascht, dass der Ball bei ihm landete und schickte ihn weit über das Lengeder Tor. Auf der Gegenseite antwortete der leicht angeschlagene Justin Folchmann, doch sein Schuss wurde am Kasten vorbeigelenkt.

Glück hatten die Lengeder bei einer Ecke nach 28 Minuten. 05-Akteur Noah Tacke stand plötzlich völlig blank und stieg zum Kopfball hoch. Er spielte ihn gegen die Laufrichtung von SVL-Keeper Cedric Schunck. Kurz vor der Linie bewahrte Lamin Jatta sein Team aber vor dem Rückstand. Nur eine Minute später konnte der Gambier nicht mehr aushelfen. Göttingen bejubelte den Führungstreffer, als wäre es der Pokalsieg, den der Klub vor einigen Wochen gegen den SV Lengede verpasste. Es fing an, sintflutartig zu regnen, und die Lengeder wurden etwas aktiver. Kurz vor der Pause belohnten sie sich durch den Ausgleich von Justin Folchmann.

Doch erneut gerieten die Lengeder in Rückstand, weil die Hintermannschaft des SVL in Tiefschlaf verfiel. Ein langer Freistoß der Göttinger von der Mittellinie segelte an den zweiten Pfosten. Schunck faustete den Ball nur bis an die Sechzehnerkante, wo schon ein Gegenspieler wartete und direkt abzog. Schunck kam nicht mehr hin und Christian Lemke bekam nur gerade noch so sein Bein an den Ball und stoppte ihn vor der Linie. Den Abpraller wiederum verwertete Göttingens Patric Förtsch sicher.

Lengede war in der Schlussphase sichtlich darum bemüht, den Ausgleich herzustellen. Doch immer wieder verhinderten technische Fehler einen Vordringen auf dem Spielfeld. Dass der Gästekeeper einen mit Zug zum Tor getretenen Freistoß von Christian Lemke optimistisch versuchte, mit dem Fuß zu klären, statt richtig zu zu packen, wurde zum Lengeder Glücksfall. Der Ball prallte von Innenverteidiger Jatta vor die Füße von Niklas Müller der nur einschieben musste.

„Damit können wir nicht zufrieden sein“, hadert Coach Olzem und spricht von einem glücklichen Zähler. Das Trainerduo konnte spät keine Impulse setzen, denn es musste früh dreimal auswechseln. Zweimal verletzungsbedingt und einmal wegen Gel-Rot-Gefährdung.

SV Lengede: