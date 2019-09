Lengede II geht im Derby gegen Broistedt unter

Zur ungewohnten Anstoßzeit an einem Samstag stieg das heiße Fußball-Kreisliga-Derby zwischen Pfeil Broistedt und der Lengeder Reserve. Alles was sich die Gastgeber vorgenommen hatten funktionierte an diesem Tag perfekt, was auch das Ergebnis am Ende widerspiegelt. Pfeil Broistedt – SV Lengede II...