HSG kassiert Heimniederlage trotz 30 Treffern

Die HG Elm mutiert zum Angstgegner für die HSG Nord Edemissen. Gab es in der vorigen Saison bereits zwei Niederlagen, so setzte sich dieser Trend nun zum Auftakt der neuen Saison in der Handball-Landesliga fort. HSG Nord Edemissen – HG ELM 30:38 (16:23). „Schlechter kann die Saison nicht anfangen....