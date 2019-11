Unkonzentrierte Drachen verlieren auswärts

„Es ist ein Phänomen, dass wir in Uslar einfach nicht gewinnen können und dort nicht mehr als 20 Tore werfen“, sagte SG-Leiter Sigurt Grobe nach der zweiten Auswärtsniederlage der Saison in der Handball-Landesliga. Denn in den Jahren zuvor gab es ein 20:25 und 20:30 und diesmal ein 20:27. HSG...