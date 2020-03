MTV hat gegen Börde nichts zu verlieren

Für die Handballer des MTV Groß Lafferde beginnen am Samstag die „Hildesheim-Wochen“ am Lafferder Busch. In den kommenden drei Heimspielen treffen die Verbandsligaspieler nacheinander mit der SG Börde Handball (Samstag, 19 Uhr), dem SV Alfeld (21. März) und Eintracht Hildesheim II (25. April) auf...