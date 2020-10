Ärgerlich für die Wendezeller Bezirksliga-Fußballer: In der 2. Minute der Nachspielzeit kassierten sie den Ausgleich durch einen Freistoßtreffer der Gäste. „Mit dem einen Punkt können wir nicht zufrieden sein“, sagt ein enttäuschter TSV-Trainer Thomas Mainka.

TSV Wendezelle – Freie Turner Braunscwheig II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Bennet Glaesmann (37.), 1:1 Manuel Thiessen (90.+2). Besonderes Vorkommnis: Rote Karte Frei Turner (72.).

Schließlich haben die Gastgeber diese Partie über weite Strecken dominiert – insbesondere im ersten Durchgang, in dem sie sich ein deutliches Chancenplus erarbeitet haben. Die erste Möglichkeit hatten zwar noch die Gäste, „dann haben wir aber das Zepter übernommen“, sagt Mainka. Torsten und Thomas Erich sowie Steven Allerkamp hatten zunächst ihre Einschuss-Gelegenheiten nicht genutzt. Dann traf Patrick Woltmann ins gegnerische Tor. Die Unparteiischen hatten allerdings in der Szene ein Handspiel gesehen und ließen den Treffer nicht zählen.

Kurz darauf war es dann aber so weit: Niclas Kamp flankte von links auf den aufgerückten Bennet Glaesmann, der mit einer Volleyabnahme für die fällige Wendezeller Führung sorgte. „Wir haben die Partie in der ersten Halbzeit beherrscht, dann aber in der zweiten Hälfte ein wenig den spielerischen Faden verloren“, erklärt Mainka. Dennoch hatten die Hausherren weiterhin mehr Chancen als die Gäste aus Braunschweig, die ab der 72. Minute nur noch zu zehnt agierten. Für eine Notbremse gegen Thomas Erich sah der Abwehrspieler der Freien Turner glatt rot.

„In Überzahl haben wir aber unsere Konter nicht sauber ausgespielt. Da mangelte es an Passgenauigkeit“, ärgert sich der TSV-Trainer, der zudem eine mangelnde Cleverness seiner Mannschaft feststellen musste, die bis kurz vor Schluss auf das 2:0 drängte und so in einen Konter lief, der zum Freistoß und damit zum Ausgleich führte Selbst danach hatte Allerkamp noch die Gelegenheit, Wendezelle wieder in Führung zu bringen, vergab aber vor dem Gäste-Tor. „Der Gegner hat sich diesen Punkt durch nimmermüden Einsatz redlich verdient“, lobt Mainka die Moral der Gäste.

Wendezelle: Latzel – Walkemeyer, M. Kamp, Allerkamp, N. Kamp, To. Erich (81. Schulz), Glaesmann, Th. Erich, Ahlers, Schulze, Woltmann.