Beim TV Sophiental gibt es nicht nur Turnangebote

Eigentlich sollten im Jahr 2020 die Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag des TV Sophiental stattfinden. Diese mussten aufgrund der Corona-Krise ausfallen und werden in das Jahr 2021 verschoben. Für das neue Jahr haben sich die Verantwortlichen auch die Wiederaufnahme des Sportbetriebes, wenn möglich, vorgenommen. Ein Online-Training komme vorerst nicht in Frage.

1920 wurde der Turnverein für die selbige Sportart gegründet. Es war zunächst aber nur ein reiner Männerverein – Frauen waren kaum erwünscht. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges kam das Vereinsleben vorerst zum Erliegen, doch anschließend ging es wieder bergauf. Dies lag unter anderem daran, dass das Wasser- und Schifffahrtsamt dem Verein erlaubte, eine Schwimmanlage anzulegen.

Jedes vierte Mitglied ist ein Jugendlicher

Außerdem veränderte sich der Verein: Vor knapp 50 Jahren gründete sich die erste Frauenabteilung, mittlerweile ist sie das Aushängeschild des Vereins. Die Gymnastikgruppe der Frauen ist die mitgliederstärkste Abteilung. Insgesamt ist der Sportverein des kleinen Dorfes, in dem etwa 500 Einwohner leben, ist seit der Gründung stetig gewachsen. „Wir haben immer zwischen 200 und 250 Mitglieder bei uns im Verein“, sagt Peter Schmiedel, der in den Reihen des TV für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Nach einer Erhebung des Kreissportbundes Peine zu den Mitgliederzahlen der angeschlossenen Vereine lag der Jugendanteil des TV im ersten Quartal 2020 - aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor - bei fast 25 Prozent.

Die Sporthalle entsteht in Eigeninitiative

50 Jahre nach der Gründung des Vereins wurde ein Traum wahr: 1958 diskutierte der Vorstand laut einiger Protokolle erstmals, die Schulscheune zu einer funktionstüchtigen Sporthalle für den Turnverein umzubauen. Einige Jahre später griff Robert Harms die Idee auf und setzte sie in Eigenarbeit innerhalb von zwei Jahren um. Die Sporthalle ist eine Ergänzung zum 1949 angelegten Sportplatz am Wald, der vor rund 20 Jahren großflächig renoviert wurde.

Unter anderem entstand durch die Fällung einiger Bäume ringsherum etwas Platz und die in die Jahre gekommenen Tore der Fußballer wurden gegen neue Modelle ausgetauscht. In Eigenarbeit entstand im Folgejahr zudem ein Kugelstoßring. Aktuell genügt die Sporthalle den Ansprüchen der Sophientaler. Eine weitere Turnhalle ist daher bisher nicht in Planung – die angeschlossenen Sparten sind eher klein. Neben Turnen und Fußball bietet der TV auch Walking, Radfahren, Prellball, Gymnastik und Tischtennis an. Abseits der sportlichen Aktivitäten helfen einige der Vereinsmitglieder bei der Organisation des Volksfestes im Dorf.

Jubiläums-Wünsche bleiben unerfüllt

Mit einigen Austritten hatte der Verein gerechnet, als im Frühjahr des vergangenen Jahres der erste Lockdown ausgerufen wurde – die Sorge bewarheitete sich allerdings nicht. Die Sportler hielten dem Verein die Treue, auch wenn Sporttermine nicht stattfanden. „Wir haben auch einige Sportler, die in die Risikogruppen fallen. Zudem arbeiten manche Übungsleiter in Pflegeberufen. Daher konnte Sport gar nicht stattfinden“, berichtet Schmiedel.

Jeder musste sich, nahezu das gesamte Jahr über, um seine Fitness im Individualtraining kümmern. „Wir sind froh, dass das Jahr vorbei ist. Leider können wir auch derzeit nicht viel für die kommenden Monate planen. Das Vereinsleben ist weiterhin kaum möglich“, sagt Schmiedel mit einem traurigen Ausblick auf das 101. Jahr des Vereins.