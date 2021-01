Peiner Trainer befürworten die neue Wechselregel

Der Aufwand, den Adrian Borgs betrieben hat, hat sich gelohnt. Der Fußball-Obmann des SV Union Salzgitter hatte für den Bezirkstag des NFV-Bezirks Braunschweig am Samstag einen Antrag eingereicht, der eine Erhöhung des Wechselkontingents von derzeit drei Spielern pro Mannschaft auf fünf Spieler vorsieht. Am Ende erzielte dieser Antrag eine knappe Mehrheit. Die neue Regelung gilt ab der kommenden Saison für alle Bezirks- und Landesligateams im Herrenbereich.

21 zu 19 Stimmen

21 Delegierte stimmten bei der Online-Veranstaltung für den Union-Vorschlag. 19 Teilnehmer waren dagegen, fünf enthielten sich. „Ich bin natürlich sehr zufrieden, dass sich der Antrag, wenn auch mit knapper Mehrheit, letztendlich durchgesetzt hat“, erklärt Borgs, der sich vor der Abstimmung ein Meinungsbild bei allen 91 Vereinen im Bezirk Braunschweig eingeholt hatte. 63 Klubs sprachen sich für eine Erhöhung und nur einer dagegen aus. „Ich denke, die 19 Gegenstimmen sind auch zu respektieren, wir sind schließlich in einer Demokratie. Aber schlussendlich bin ich sehr froh, dass wir es geschafft haben, den Willen der großen Mehrheit durchzusetzen“, sagt Borgs.

Geändertes Meinungsbild

Damit setzt sich der SV Union auch gegen den wiedergewählten Bezirksspielausschussvorsitzenden Jörg Zellmer durch, der in seinem Antrag auf eine Erhöhung auf vier Auswechslungen pro Mannschaft pro Spiel plädiert hatte. Zellmer habe während des Bezirkstags noch einmal darauf hingewiesen, dass der Spielausschuss auch schon vor der aktuell unterbrochenen Saison eine Erhöhung des Wechselkontingents angedacht hatte. Eine Abfrage der Kreisvorstände habe damals allerdings ergeben, dass dies bei den Vereinen nicht gewünscht sei. Dies hat sich in der Zwischenzeit geändert, wie das Ergebnis der Umfrage von Borgs sowie das Votum beim Bezirkstag beweist.

Peiner Trainer befürworten diese neue Regelung

Insgesamt sieben Peiner Mannschaften sind von der neuen Regelung betroffen. Widerworte gab kein einziger Trainer. „Für mich kommt diese Regelung sogar deutlich zu spät. Die oberen Ligen haben es in den vergangenen Monaten auch vorgemacht. Das hat für mich zu lange gedauert“, sagt Lengedes Trainer Kai Olzem dazu. Für ihn hängt es von der Qualität im Kader ab, ob die Wechselregel einen großen Vorteil mit sich bringt. Man könne variabler auf die verschiedensten Spielsituationen reagieren und auch mal einen Wechsel in der Halbzeit vornehmen. „Wenn ein Spieler nicht die Leistung abruft, können wir ihn so früher rausnehmen und müssen den Wechsel nicht bis in die Schlussphase herauszögern“, ist sich Olzem sicher. Zudem werde, seiner Ansicht nach, der Druck auf die erste Elf deutlich erhöht. Laut Vecheldes Spieler Jan Fichtner werde die Leistung im Training immer wichtiger. „Wenn ein Spieler gute Leistungen in den Einheiten zeigt, steigen auch die Chancen auf einen Einsatz“, ist sich Fichtner sicher. Besonders in Vechelde wird die Jugendarbeit sehr groß geschrieben: Nachwuchsspieler könne man so deutlich leichter und vermutlich auch effizienter an die Herrenteams heranführen. „Wir finden die Regelung auch sehr gut“, sagt Fichtner.

Wann zieht der Kreisverband nach?

Auch beim TSV Wendezelle, der aktuell in der Bezirksliga spielt, schleichen sich kaum Zweifel an der neuen Regelung ein. „Ich bin ein großer Freund von der neuen Regelung“, so Trainer Thomas Mainka. Für ihn haben die fünf Wechsel kaum Nachteile. Lediglich Mannschaften mit einem kleineren Kader könnten einen Nachteil davon tragen. „Alle anderen Teams können neue Impulse von draußen bekommen und agieren danach taktisch variabler“, sagt Mainka. Auch er sieht den Vorteil für die Jugendspieler in der neuen Regelung des NFV, diese würden langsamer aber sicherer an den Erwachsenenbereich herangeführt. „Es sind schließlich ganz andere Spielsysteme möglich, wenn ich auf einen Schlag meine halbe Mannschaft austausche. Das finde ich sehr spannend“, erklärt der TSV-Trainer. Anschließend wirft er die Frage in den Raum, wann diese Regelungen auch auf Kreisebene umgesetzt werden.

Der NFV-Kreisvorsitzende Hans- Hermann Buhmann gab dazu noch keine klare Linie. „Wir haben uns noch nicht intensiv darüber unterhalten. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass eine Anpassung vorgenommen werden könnte“, so Buhmann. Eine Änderung des Regelwerkes müsste auf dem kommenden Kreistag beschlossen werden. Die Peiner Mannschaften in der Kreisliga und den -klassen würden davon profitieren. „Ich würde die Umstellung sehr befürworten“, sagt Schwicheldts Übungsleiter Tobias Dreyer. Vor allem sieht er eine Entlastung der Spieler in den Pflichtspielen. „Wir haben die Kreispokale und die Liga. Das ist schon eine große Belastung. Zudem könnten wir in ganz neuen Systemen auflaufen und experimentieren.“