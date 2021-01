Arminia Vechelde plant Feierlichkeiten im kommenden Jahr

Arminia Vechelde wird 100 Jahre alt - das Pandemiegeschehen schränkt das Wirken des Vereins allerdings deutlich ein. Im Interview mit Lukas Schneider von der Sportredaktion blickt der Vorsitzende Andreas Grigoleit auf die kommenden Monate und das, was in den nächsten Monaten geplant ist.

Herr Grigoleit, seit wann bekleiden Sie den Posten des Vorsitzenden und seit wann sind sie im Vorstand?

Ich bin seit 2008 im Vorstand und seit September des vergangenen Jahres Vorsitzender des Vereins. Vor meiner Zeit im Vorstand habe ich den Posten des Kassenwarts und des Geschäftsführers bekleidet. Zu der Arminia bin ich durch meine Söhne, die in der F-Jugend hier angefangen haben Fußball zu spielen, gekommen. Holger Novin (Vorsitzender a.D), Uwe Lambrecht (Jugendleiter) und ich haben das Training unserer Jungs geleitet. Ich habe die Teams meiner Jungs von der F- bis in die B-Jugend begleitet und betreut. Mein Sohn Nico spielt mittlerweile in der ersten Mannschaft unseres Vereins.

Haben Sie vorher auch gegen das runde Leder getreten?

Ja, ich war früher in meiner Jugend Torwart beim WSV Wolfenbüttel. Danach bin ich zu Union Salzgitter gekommen und habe dort im Herrenbereich auf Oberliganiveau gespielt.

Kurzer Rückblick: Was hat Arminia Vechelde, seit ihrer Übernahme, geprägt?

Da fallen mir direkt die vielen organisatorischen Dinge rund um unsere tolle Vereinsanlage ein. Das Projekt Kunstrasen hat uns allen eine Menge Zeit und Nerven gekostet. Jetzt kümmern wir uns, im engen Austausch mit der Gemeinde und der Baufirma, um den Neubau eines zusätzlichen Umkleidegebäudes. Außerdem kam ich nicht an den gesamten Corona-Problemen vorbei. Wir mussten Hygienekonzepte erstellen und lange Gespräche mit unseren Sponsoren und Werbepartner, bezüglich der finanziellen Einsparungen, führen. Dort stand und stehe ich immer noch im engen Austausch mit unserer Kassenwärtin, Regina Arlt.

Wie zufrieden sind Sie bislang mit dem Neubau des Kunstrasenplatzes?

Es ist einfach nur toll. Da sieht man, dass sich dieses Mammut-Projekt gelohnt hat. Wir haben bisher nur positives Feedback bekommen. Gerade auch wegen der umweltfreundlichen Kork-Füllung auf dem Platz. Das kam besonders gut an. Allerdings können wir den Platz, aufgrund der gesamten Corona-Thematik, aktuell nicht nutzen.

Wie hat sich die Corona-Krise auf das Vereinsleben ausgewirkt?

Das Vereinsleben hat sich durch die Pandemie schmerzlich vermindert. Viele Sportkurse und Termine mussten abgesagt werden.

Was genau mussten ausfallen?

Absagen mussten wir unseren Aue-Cup und unsere jährliche Teilnahme am Vechelder Straßenfest im Advent. Die Jahreshauptversammlung konnte auf dem Sportplatz im Freien stattfinden und musste daher, zum Glück, nicht ausfallen. Das Wetter hat uns dabei keinen Strich durch die Rechnung gemacht und wir konnten alle Tagesordnungspunkte abhaken. Was mir noch schmerzlich einfällt, ist die Schließung unserer Vereinsgaststätte. Diese ist für viele Arminen die Anlauf- und Treffpunktstelle in unserer Gemeinde. Man könnte geneigt sein zu sagen, dass nahezu das gesamte Vereinsleben flach lag.

Viele Vereine haben mit einem großen Mitgliederschwund gerechnet - wie haben sich die Zahlen bei Ihnen entwickelt?

Trotz der vielen Ausfälle unserer Angebote blieben die Zahlen konstant. Wir haben keinen einzigen coronabedingten Austritt zu verzeichnen und das zeigt, wie treu und loyal unsere Mitglieder der Arminia gegenüber sind. Darüber sind wir im Vorstand sehr glücklich, denn dies waren die einzigen Einnahmequellen in dieser Zeit. Uns fehlen die Pachteinnahmen und die Einnahmen der zahlreichen Zuschauer. Andererseits sparen wir an der Platzpflege und der Schirikosten. Über mehrere Vorstandsaktivitäten ist es uns gelungen, Geld für das Frühjahr und die kommenden Projekte zu organisieren. Was uns in dem vergangenen Jahr fehlte, sind die Neueintritte von jungen Kindern und Jugendlichen.

Arminia Vechelde gilt als einer der Vereine, welche sich über die Jugendarbeit definieren. Was für eine Philosophie verbirgt sich dahinter?

Seit ungefähr 13 Jahren gilt im Verein das Konzept, dass zu jeder Jugendmannschaft drei Betreuer abgestellt werden. Idealerweise sieht die Besetzung dann so aus: Es gibt einen Trainer mit Know-how in der jeweiligen Sportart. Dazu dann ein Elternteil, welches sich um die Betreuung der Kinder kümmert und einen Dritten, der beides verbinden kann. Dies erleichtert auch ungemein die Rekrutierung von ehrenamtlichen Helfern, die nicht die gesamte Last auf ihren Schultern tragen müssen. Über unsere sehr gute Breitenarbeit wurde dann über die Jahre auch das Interesse von anderen Jugendtrainern geweckt. Immer mehr Menschen haben Bock auf Arminia bekommen. So wächst seit Jahren sowohl die Quantität, als auch die Qualität. Hier leisten vor allem unsere Obmänner und Übungsleiter geniale Arbeit, denn unser Ziel war es immer, von der D- bis zur A-Jugend mit allen Teams in den Bezirksbereich zu kommen. Das ist uns gelungen und darauf sind wir enorm stolz. Auch die Tischtennissparte wird immer größer und zu den Heimspielen kommen auch Fußballer zur lautstarken Unterstützung. Das ist dieses Wir-Gefühl, wodurch der Verein lebt.

Tischtennis und Fußball: Das Angebot des Vereins ist überschaubar. Gab es Zeiten, in denen das anders war?

Arminia war im wesentlichen immer nur Fußball und Tischtennis. Alle anderen Sportarten bietet in der Regel unser befreundeter Nachbarverein MTV an. Ich weiß, dass es in den 50er-Jahren auch mal eine Handballsparte bei uns gab, später auch Badminton und eine Tennis-Spielgemeinschaft mit dem MTV. Wir sind aber so wie es aktuell ist, sehr glücklich. Das heißt aber nicht, dass wir in Zukunft andere Sportarten ausschließen und dort die Augen zu machen. Unsere Alt-Arminen haben beispielsweise eine Freizeit-Radler-Truppe zusammengestellt und wir haben schon an eine kleine Boule-Bahn für Senioren gedacht. All das ist in der Planung, aber noch nicht fest.

Was macht Arminia eigentlich, damit neue Mitglieder den Weg in den Verein finden?

Neue Mitglieder kommen hauptsächlich durch Mundpropaganda, unserer Internetseite und unserem Facebookauftritt. Wir können besonders durch unsere lebhafte Internetseite viele Informationen transportieren und das hilft den Mitgliedern in der Öffentlichkeitsarbeit enorm. In letzter Zeit werden wir aber auch immer aktiver in den sozialen Netzwerken, wie Facebook und Instagram. Dort spricht man nochmal eine ganz andere Zielgruppe an.

Nun ist das 100. Vereinsjahr angebrochen: Was ist für dieses Jahr geplant?

Wir werden den Geburtstag nur in kleinem Kreis feiern. Die großen Aktivitäten verschieben wir auf das kommende Jahr. Dort stehen dann Dinge wie ein Spiel gegen Eintracht Braunschweig, eine große Party, Hüpfburgen und der Gemeindepokal auf unserer Anlage auf der Agenda. Dann feiern wir halt 101 Jahre Arminia. Wir sind da sehr flexibel und nicht terminlich gebunden.

Sie haben eine umfangreiche Chronik erstellt. Wer hat sich die Mühe gemacht?

Unser Langzeitgedächtnis im Verein ist Klaus Endlich, der auch dazu eine Menge beigesteuert hat. Auch Uwe Lambrecht hat einiges beigetragen. In letzter Zeit kümmern sich unser Alt-Armine Manfred Koch und ich uns darum, die Chronik zu aktualisieren. Es ist also ein echtes Gemeinschaftsprojekt.

Apropos Helfer, beschäftigt Arminia auch hauptamtliche Mitarbeiter?

Nein, unser Platzwart arbeitete auf 450 Euro-Basis. In der Vergangenheit haben wir FSJ-ler beschäftigt. Ansonsten arbeiten alle unentgeltlich, ehrenamtlich, oder erhalten eine sogenannte Übungsleiterentschädigung.