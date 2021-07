Vorzeitiges Duell um den Aufstieg: Plockhorst empfängt den MTV Wolfenbüttel

Der vorletzte Spieltag einer bislang perfekten Tennis-Verbandsklassensaison steht für den SSV Plockhorst an. Gegen den MTV Wolfenbüttel fällt dabei zum ersten Mal das Wort „Aufstieg“ – dieser kann bei einem Sieg gegen den größten Konkurrenten vorzeitig gebucht werden.

SSV Plockhorst – MTV Wolfenbüttel

(Sonntag, 14 Uhr, Im Seebruch1).

Zwei Spiele und zwei Siege: Die Bilanz der Peiner liest sich perfekt. Nur neun Sätze gaben sie bei ihren 4:2-Siegen über Heidberg und Celle ab. Die echten Brocken kommen jedoch erst jetzt. „Wir stellen uns auf ein intensives und spannendes Duell gegen den MTV ein“, sagt Plockhorsts Kapitän Niclas Fischer. Einen Blick auf den Gegner aus der Lessingstadt zu richten, lohnt sich auf jeden Fall. Besonders an Eins und Zwei sind die MTVler optimal besetzt. Mit Timour Dick und Andreas Gröger laufen zwei Spieler mit einer Leistungsklasse um die 3,1 auf. Dies kratzt schon nah am Profibereich und auch danach kommen nur herausragende Spieler. Bis auf Rang sieben sind alle Spieler unter einer LK von 15 – der SSV Plockhorst steht als Außenseiter da. „Die Wolfenbütteler sind super Einzelspieler und haben das Potenzial jedes Duell deutlich zu gewinnen“, sagt Fischer dazu.

Umso wichtiger könnten die ersten Einzelduelle der Plockhorster werden. Maximilian Hantel, der in den vergangenen Wochen immer wieder mit einer Handverletzung zu kämpfen hatte, kehrt für den SSV zurück und bekommt es direkt mit einem der ersten beiden des MTV zu tun. „Das werden ungemein schwere Spiele, an einem guten Tag kann Maxi die aber knacken und das weiß er selber auch“, spricht der SSV-Kapitän seinem Teamkollegen Mut zu. Auch Maximilian Otto wird eine wichtige Rolle einnehmen und an Eins oder Zwei antreten. Dementsprechend legen diese beiden Spieler den Grundstein für das gesamte Match. „Das gute ist, dass wir in Bestbesetzung antreten können und auch sehr gut eingespielt sind“, so Fischer.

Dies könne man besonders von den Spielern des MTV, die an Drei und Vier auflaufen werden, nicht behaupten. Im Spiel gegen den SV Meinersen Ahnsen Päse strauchelte der Wolfenbütteler Tim Dettmer mit 0:2 krachend und auch ein Doppel wurde anschließend abgegeben. Diese Schwäche wird sich aber vermeintlich nicht an diesem Spieltag zeigen. „Die werden gegen uns auch in Bestbesetzung antreten, das ist uns bewusst. Bei einer Niederlage oder einem Unentschieden sind aus dem Aufstiegsrennen raus, denn der MTV wird durch die anderen Spiele locker durchgehen“, ist sich Fischer sicher.

Daher sei es wichtig sich eine gute Ausgangslage in den Einzeln zu erarbeiten: Mindestens ein 2:2, besser jedoch ein 3:1 oder 4:0. Dass die Plockhorster ihre Stärke im Einzel haben, wurde in den vergangenen Spielen deutlich. Nur zwei Duelle gingen dabei verloren. „Aus den Ligaspielen und dem Pokalauftritt haben wir gelernt, dass wir im Einzel sehr gut drauf sind. Da können wir uns nichts vorwerfen.“

Im Doppel sah dies zumeist anders aus. Nur 50 Prozent der Duelle wurden dort gewonnen und das Gefühl kam auf, dass hintenraus die Luft ausging. Daran hat der SSV gearbeitet und will nun gegen den MTV ein anderes Gesicht, was bestenfalls zum entscheidenden Sieg reicht, zeigen.

