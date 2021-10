Knittel nutzt seine Chancen aus

Das erwartete Spiel auf Augenhöhe in der Staffel Ab der Fußball-Kreisliga hatte dann doch etwas einseitiges: Gastgeber Dungelbeck riss das Spiel schnell an sich und ließ den SSV keinen Platz, um sich zu entfalten.

Tore: 1:0 Knittel (11.), 2:0 Jahns (61.), 3:0 Knittel (86.).

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für seinen ersten Treffer brauchte Patrick Knittel nicht lange: Bereits mit der zweiten Chance des Spiels netzte er, nach einem Fehler der Stederdorfer, für die Hausherren ein. „Danach haben wir Stederdorf keine Chance mehr gelassen, unserem Tor überhaupt gefährlich zu werden“, berichtet TSV-Trainer Daniel Wolff von der Taktik, die Gäste von Beginn an unter Druck zu setzen. So ging sein Team relativ entspannt in die Pause, ohne dass der SSV dem heimischen Tor gefährlich nahge gekommen wäre. „Die paar Aktionen, die es während des gesamten Spiels in Richtung unseres Tor gab, waren so mittig, dass sie für den Torwart keine Herausforderung waren. Die konnt er einfach so stoppen“, berichtet der TSV-Coach.

Das 2:0 sei dann gefallen, nachdem sein Team gut durchkombiniert habe und sich mit dem entsprechenden Abschluss belohnte. Danach wurde das Spiel etwas hektischer, Stederdorf versuchte noch einmal, sich zurück ins Spiel zu kämpfen und kassierte dafür zwei gelbe Karten. „Unfair oder hart war das Spiel aber nie, das war noch im Rahmen“, so Wolff, aus dessen Sicht sowohl der Sieg als auch seine Höhe verdient sind. Das dritte Tor fiel nach einem SSV-Fehler im Aufbauspiel, erneut nutzte Knittel seine Chance eiskalt aus.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de