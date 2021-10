Paetzold: „Sind Favorit und wollen siegen.“

Am Samstagabend steht für die Vallstedt Vechelde Vikings das nächste Highlight der laufenden Volleyball-Regionalligasaison an. Zuhause empfangen sie den MTV 48 Hildesheim und hoffen auf den zweiten Sieg, im dritten Ligaspiel.

Im letzten Ligaauftritt hatten es die Vikings mit den Salzgitteranern zu tun, dort gewann man mit 3:1 und erfüllte die Erwartungen. Nun wartet mit Hildesheim ein ganz anderes Kaliber. „Salzgitter kommt immer sehr viel über die mannschaftliche Geschlossenheit und das Kollektiv, dennoch haben sie mich in unserem Spiel sehr enttäuscht“, berichtet Vikings-Kapitän Torben Paetzold. Den MTV 48 erwarte er nun deutlich stärker, obwohl die beiden Teams mit ähnlichen Ambitionen in die Spielzeit gestartet sind.

Das Spielprinzip des kommenden Gastes ist jedoch deutlich anders, als es bei vielen anderen Teams der Fall ist. Immer wieder wird sich bei Hildesheim auf die Klasse der Einzelspieler verlassen, über das gesamte Kollektiv kommen sie nur selten. „Die haben auch Spieler in ihren Reihen, die schon in der zweiten und dritten Liga gespielt haben. Das merkt man auch“, berichtet Paetzold. Dennoch stockte der Saisonstart ein bisschen bei den Gästen. Gegen die deutlich niedriger einzuordnenden Braunschweiger gewann Hildesheim nur denkbar knapp mit 3:2 und startete trotzdem mit zwei Punkten. Die Vallstedt Vechelde Vikings hingegen holten einmal die volle Ausbeute und verloren einmal mit 2:3, stehen also mit vier Punkten nach zwei Spielen da. Eine Bilanz, auf der man in den kommenden Duellen liebend gerne aufbauen möchte. „Wir haben großes Potenzial in unseren Reihen und das wollen wir nun ausnutzen“, so der Mannschaftskapitän.

Den Anfang davon wollen die Vikings liebend gerne in diesem Heimauftritt machen, doch vor den Stärken der Auswärtsmannschaft sei man schon gewarnt. In der Vergangenheit gab es schließlich schon einige böse Pleiten gegen Hildesheim, welche man so schnell nicht erneut erleben wolle. Also gilt es die individuell stärksten Spieler schnellstmöglich in den Griff zu bekommen und dann das eigene Spiel aufzuziehen. „Die waren im Diagonalspiel immer sehr gut, allerdings hatten die auch fast eineinhalb Jahre Pause. Mal sehen, was von den einstigen Stärken noch übrig ist“, sagt Paetzold. Die Vikings befinden sich hingegen in einer sehr guten Form und sehen die eigenen Stärken vor allem in der breite des Kaders. Man ist auf allen Positionen doppelt besetzt und hat so immer die Möglichkeit auf Ausfälle zu reagieren. „Ich bin sehr optimistisch, dass wir am Samstag den Sieg holen werden.“

Bei diesem Unterfangen setzten die Vikings zudem auf die Unterstützung von Außen. Die Halle wird unter 3G-Regeln für die Zuschauer geöffnet sein. Auch einen Livestream auf der Plattform Twitch werden die Spieler wieder anbieten. „Wir haben auch einen DJ und Essen für die Zuschauer organisiert. Daher hoffen wir schon, dass mehr Leute in die Halle kommen, als vor den Bildschirmen zuhause sitzen.“ Im Kampf um den Heimsieg werden den Vallstedtern auf jeden Fall Basti Ebeling, Bastian Kaletka und Alexander Brem fehlen. Der Rest der Mannschaft sei fit und höchst motiviert ein gutes und erfolgreiches Spiel abzuliefern.

