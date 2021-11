Drei Peiner Spiele werden abgesagt

An diesem Wochenende immer wieder Realität: Viele Plätze in der Region sind nicht bespielbar und reihenweise müssen Spiele ausfallen.

An solchen Wochenenden würde man sich als Fußballer wünschen, dass die eigene Sportart nicht an der frischen Luft, sondern in der Halle stattfinden würde. Aufgrund des anhaltend schlechten Wetters mussten drei Duelle mit Peiner Beteiligung, in der Fußball-Bezirksliga, abgesagt werden.

Eigentlich hätte es die Woche des Aufbruchs werden sollen. Der VfB Peine steht mit dem Rücken zur Wand und muss in der Abstiegsrunde die ersten Zähler einsammeln. Die Vorzeichen waren gut, Kapitän Timo Otte sollte zurückkehren und das Spiel stabilisieren. Außerdem wurde effektiv an den Schwachstellen, die sich vor allem in der Chancenverwertung finden, gearbeitet. Nun wurde das Spiel kurzfristig abgesagt. „Der Platz ist leider sehr weich und daher unbespielbar“, berichtet VfB-Coach Bünyamin Tosun, der nun mindestens eine weitere Woche auf die ersten Punkte warten muss.

Auch Teutonia Groß Lafferde, die in der Meisterrunde spielen, wollten gegen den MTV Hondelage die ersten Punkte einsammeln. „Leider ist auch unser Platz durch das schlechte Wetter unbespielbar und das Spiel muss deshalb ausfallen. Alles leider sehr bescheiden“, kommentiert Oliver Hilger die Entscheidung der Verantwortlichen. Das Spitzenspiel zwischen dem TSV Sickte und den ungeschlagenem TSV Wendezelle musste ebenfalls ausfallen – damit bleibt die bislang beste Peiner Mannschaft weiterhin ungeschlagen. Wann die Duelle nachgeholt werden, steht aktuell noch nicht fest. Optimistisch klang keiner der Trainer, dass der Termin schnell gefunden wird.

