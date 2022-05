Perfekte Planung nicht möglich: Peiner Triathlon fällt aus

Der Startschuss für den Peiner Triathlon am Eixer See: Erst im Sommer 2023 wird er wieder ertönen.

Bei vielen Aktiven aus ganz Niedersachsen ist der Peiner Triathlon ein fester Termin im Kalender – doch auch in diesem Jahr müssen die Sportlerinnen und Sportler darauf verzichten. Denn die Tri-Speedys haben das für den 19. Juni geplante Großevent abgesagt. „Aufgrund der unsicheren Corona-Lage seit Mitte 2021 war es uns leider nicht möglich, eine sichere und verlässliche Planung für diese Veranstaltung zu gewährleisten“, schreibt der Triathlon-Verein aus Peine auf seiner Internetseite.

Peiner Triathlon – hoher logistischer Aufwand

Traditionell findet die Schwimmdisziplin am Eixer See statt, die Radstrecke erstreckt sich bis in den Nordkreis und das Ziel für die Läufer befindet sich im Stadion in Vöhrum. „Der Peiner Triathlon ist eine Veranstaltung mit zwei Standorten und bedingt dadurch einen hohen logistischen Aufwand“, erklären die Vereinsverantwortlichen in ihrer Mitteilung. Die Tri-Speedys hätten stets den Anspruch, „eine möglichst perfekte Veranstaltung zu organisieren. Dazu gehört in allererster Linie, die Sicherheit der Athletinnen und Athleten, der Helfer und Zuschauer zu garantieren“.

Mit dem zu kurzem Zeitfenster für die Planungsphase sei dies nicht möglich gewesen, weshalb der Wettkampf abgesagt wurde. „Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft“, erklären die Tri-Speedys, die den Peiner Triathlon im Sommer 2023 wieder ausrichten wollen.

