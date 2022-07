Ölsburger Pokalsieger empfangen Gladbacher Altstars

Dass der Gladbacher Herbert Laumen wie einst 1971 in der Bundesliga einen Torpfosten zu Bruch bringt, darüber muss sich Viktoria Ölsburg keine Sorgen machen – das Gestänge ist mittlerweile ohnehin nicht mehr aus Holz. Der 75-Jährige reist außerdem nicht als Spieler, sondern als der Trainer der „Weisweiler-Elf“ von Borussia Mönchengladbach an, die anlässlich des 110. Ölsburger Vereinsgeburtstages in den Kreis Peine kommt. Ihr gegenüber steht am Samstag (16 Uhr) die Club-Extra-Mannschaft der Viktoria, die Anfang der 90er-Jahre für Schlagzeilen gesorgt hat.

Viktoria Ölsburg war die höchstspielende Mannschaft im Kreis Peine

Schon vor zwei Jahren sollte dieses Spiel stattfinden, doch es fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Nun kommen die Gladbacher Altstars doch noch nach Ölsburg – mit Spielern wie Jörg Kretzschmar, der 1992 den DFB-Pokal gewann. Im gleichen Jahr hatten auch die Ölsburger etwas zu feiern. Das Team gewann den Bezirkspokal und verteidigte im Jahr darauf den Titel. „Wir haben es sogar bis in die Landesliga geschafft und waren die höchstspielende Mannschaft im Kreis“, erinnert sich mit Henning Hoffmann der damalige Vorsitzende der Viktoria. „Da hatten wir 500 bis 600 Zuschauer bei uns auf dem Dorf.“

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit diesem Spiel gegen die Gladbacher Traditions-Elf wollen die Akteure von damals die alten Erinnerungen an erfolgreiche Zeiten des Vereins, der heute nur in der 2. Kreisklasse spielt, aufleben lassen. „Es gibt auch einige, die nicht dabei sein können. Im Grunde sind aber die meisten am Samstag da“, freut sich Henning Hoffmann. Ergänzt wird die Mannschaft mit Spielern aus der aktuellen Ölsburger Ü40. Auf das Feld geschickt wird das Team vom damaligen Trainer Jürgen Simon.

Oldies treffen sich regelmäßig zum Training

Und die Oldies nehmen das Spiel alle sehr ernst: „Die treffen sich seit Wochen immer freitags bei uns auf dem Platz und trainieren“, berichtet Hoffmann. Letztlich steht aber das Wiedersehen mit den alten Kameraden im Vordergrund.

Ihren Platz haben die Ölsburger gut vorbereitet und bieten den Besuchern auch ein kleines Rahmenprogramm. Zuerst spielt ab 14.30 Uhr Ölsburgs C-Jugend gegen das Team des SV Lengede. Ab 16 Uhr wird dann das Spiel der Oldies angepfiffen.

Die Kader:

Ölsburg: Bernd Jahs, Karsten Wolf (beide Torwart), Heiner Keunecke, Olaf Kroschwitz, Marco Schwalenberg, Oliver Kroll, Klaus Gießler, Kadri Capli, Alexander Sokolowsky, Michael Nietz, Joachim Brandes, Jens Gehlhaar, Holger Schwenke, Georg Rodenstein, Sven Rohde, Özcan Cakaloglu, Rolf Burghauser, Yves Hänig, Frank Grünhoff, Michael Peterle, Rainer Jenzora, Dirk Eiling, Alexander Könecke.

Gladbach: Jörg Kässmann (Tor), Karlheinz Pflipsen, Chiquinho, Macchambes Younga-Mouhani, Martin Schneider, Arie van Lent, Jörg Kretschmar, Jan Zimmermann, Jörg Jung, Valandi Anagnostou, Jamal el Khattouti, Orhan Özkaya, Dennis Puhl.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de